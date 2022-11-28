На чемпионате мира есть скрытая фан-зона с бассейном и морем алкоголя. Чья сборная так постаралась?
Сборная Канады по футболу провела первый с 1986 года матч на чемпионате мира. Это было достойное возвращение: почти всю игру канадцы давили и по многим компонентам превосходили бельгийцев, пишет „Чемпионат“.
На трибунах это превосходство тоже ощущалось — канадские болельщики и существенно громче исполнили гимн, и выделялись визуально.
В Катаре живет много канадцев. Есть даже военные
При этом, как показывает исследование Global News совместно с аналитическим центром Ipsos Canada, только 34% канадцев сказали, что будут следить за этим чемпионатом мира, остальным же 66% абсолютно все равно и на футбол, и на сборную. „Канада пока ещё не футбольная нация, — прокомментировал результаты опроса вице-президент аналитического центра Ipsos Canada Себастьян Даллер. — Интерес есть, но очевидно, что его уровень несравним с тем, что мы видим в других странах“.
Самое интересное, что 45% канадцев в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что будут болеть за другую сборную: Даллер объяснил это долгим отсутствием Канады на чемпионате мира, из-за чего люди привыкли поддерживать другие команды. Ну и, конечно, вице-президент в числе причин глобально низкого интереса к турниру назвал все скандалы вокруг Катара. „Но как показывает опыт, иногда это зависит от происходящего уже по ходу турнира, — добавил он. — Как только мероприятие начинается, оно становится реальным, и люди начинают смотреть игры. Если Канада преуспеет, это может вызвать больший интерес, и все споры сменятся воодушевлением“.
Был ли Даллер прав, покажут лишь опросы уже после чемпионата мира, но в Катаре количество канадцев впечатляет: добираться сюда дольше, чем из той же Бельгии, а народу на стадионе собралось в разы больше (и не ряженых, а настоящих!).
Но на деле же ничего удивительного в этом нет — просто потому, что в Катаре проживают около 9 тысяч канадских экспатриантов, которые работают здесь в канадских и местных компаниях в различных сферах. Для Катара это нормальная история: настолько, что 90% населения составляют приезжие.
Между Канадой и Катаром уже давно установлены крепкие отношения. Катар является одним из важнейших инвестором среди стран Персидского залива, а с 2019 года ещё и одним из крупнейших торговых партнеров (в этом году объем достиг почти $250 млн). Более того, страны называют друг друга союзниками — канадские военные дислоцированы в Катаре для обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Супералкогольная зона для канадских болельщиков
Для всех, кто живет здесь, а также для тех, кто все же решил сюда приехать, сборная Канады организовала Дом Болельщика. Такой дом, что на стадион в целом можно и не ходить!
Зону для всех поклонников сборной Канады организовали на крыше пятизвездочного отеля, поэтому ее удобства соответствуют уровню люкса: там есть бассейн с надувными лебедями, большой экран для просмотра матчей и пиво. Алкогольное!
Дом Болельщика работает вечером за день до матча и в день игры. Билет стоит 249 канадских долларов (180 евро)— за эти деньги канадцы получают шарф, семь алкогольных напитков (пиво, вино, крепкое), билет на еду. Туда же иногда заглядывают канадские футбольные звезды, с которыми можно свободно пообщаться.
Фан-зона очень дорогая. И очень алкогольная.