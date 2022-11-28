На чемпионате мира есть скрытая фан-зона с бассейном и морем алкоголя. Чья сборная так постаралась?

На трибунах это превосходство тоже ощущалось — канадские болельщики и существенно громче исполнили гимн, и выделялись визуально.

В Катаре живет много канадцев. Есть даже военные

При этом, как показывает исследование Global News совместно с аналитическим центром Ipsos Canada, только 34% канадцев сказали, что будут следить за этим чемпионатом мира, остальным же 66% абсолютно все равно и на футбол, и на сборную. „Канада пока ещё не футбольная нация, — прокомментировал результаты опроса вице-президент аналитического центра Ipsos Canada Себастьян Даллер. — Интерес есть, но очевидно, что его уровень несравним с тем, что мы видим в других странах“.

Самое интересное, что 45% канадцев в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что будут болеть за другую сборную: Даллер объяснил это долгим отсутствием Канады на чемпионате мира, из-за чего люди привыкли поддерживать другие команды. Ну и, конечно, вице-президент в числе причин глобально низкого интереса к турниру назвал все скандалы вокруг Катара. „Но как показывает опыт, иногда это зависит от происходящего уже по ходу турнира, — добавил он. — Как только мероприятие начинается, оно становится реальным, и люди начинают смотреть игры. Если Канада преуспеет, это может вызвать больший интерес, и все споры сменятся воодушевлением“.

Был ли Даллер прав, покажут лишь опросы уже после чемпионата мира, но в Катаре количество канадцев впечатляет: добираться сюда дольше, чем из той же Бельгии, а народу на стадионе собралось в разы больше (и не ряженых, а настоящих!).

Но на деле же ничего удивительного в этом нет — просто потому, что в Катаре проживают около 9 тысяч канадских экспатриантов, которые работают здесь в канадских и местных компаниях в различных сферах. Для Катара это нормальная история: настолько, что 90% населения составляют приезжие.