ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Голевая феерия продолжается! Гана снова вышла вперед (2:3)
В понедельник на ЧМ-2022 состоятся четыре матча: Камерун - Сербия, Южная Корея - Гана, Бразилия - Швейцария и Португалия - Уругвай.
Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре состояться четыре игры:
Гана - Южная Корея
Футболисты Южной Кореей очень активно начали матч, контролируя род встречи и провели несколько атак. На 24-й минуте в первой же атаке Гана вышла вперед, благодаря году Мохаммед Салису после навеса со штрафного. Спустя десять минут Гана удвоила свое преимущество, благодаря голу годовой Мохаммеда Кудуса.
Второй тайм азиаты начали также, забрав мяч, но без остроты у чужих ворот. Южная Корея взяла пример с Сербии и Камеруна и также сравняла счет за 3 минут, с начало Чжо Гю Сон ударом головой сократил отставание в счете, а Чжо Гю Сон оформляет дубль в ворота Ганы и сравнивает счет. Гана не стала посыпать голову пеплом и снова вышла вперед. На 68-й минуте Кудус замкнул прострел Менса.
Камерун - Сербия 3:3
Сербия начала активно, и уже на 11-й минуте были близки к тому, чтобы выйти вперед. Митрович пробил из сложной позиции в дальний угол и попал в штангу. Спустя шесть минут Сербия снова была близка к тому, чтобы выйти вперед, все тот же Митрович после серии рикошетов, расстреливал ворота с семи метров, но пробил мимо. Преимуществом владели сербы, но первыми забили футболисты Камеруна. На 29-й минуте, после подачи с углового Н'Кулу головой скинул мяч на дальнюю штангу, а Кастеллетто вывел камерунцев вперед. Сербия в компенсированное время перевернула ход встречи за две минуты, с начало Ангисса ударом головой сравнял счет, а потом Милинкович-Савич пробил с линии штрафной и вывел сербов вперед.
На второй тайм футболисты Сербии вышла заряженными и продолжили увеличивать преимущество в счете. На 53-й минуте Живкович выкатил мяч на пустые ворота и главный бомбардир в истории сербского футбола увеличил преимущество сербов. Камерун не рассыпался и сравняли счет за две минута, с начало Абубакар черпаком перекинул вратаря, а затем Шупо-Мотингу счет сравнял. Победителя команды выявить не смогли и набрали первые очки на турнире, сохранив шансы на плей-офф.
До матча:
В группе G на стадионе „Аль Джануб“ между собой сыграют сборные Камеруна и Сербии. Начало встречи в 12:00.
Камерун с минимальным счетом проиграл Швейцарии в первом туре (0:1). Камерунцы выглядели достойно, но швейцарцев выручал вратарь, а после пропущенного гола спортсмены из Африки расклеились и отдали инициативу швейцарцам. Сенегалу для сохранения минимальных шансов на выход в плей-офф, обязательно надо побеждать Сербию.
Сербия держалась против Бразилии, обороняясь на протяжение часа, а потом бразильцы усилили давление и оборона сербов треснула и потерпела поражение (2:0). Сегодня сербов может устроить и ничья, а ключевым моментом станет игра против Швейцарии в последнем туре. У Сербии сбалансированный и звездный состав, который еще свое слово на этом турнире не сказал, а самый сложный матч они уже сыграли, теперь надо просыпаться и бороться за выход в 1/8 финала.
В группе Н на стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Южной Кореи и Ганы. Начало встречи в 15:00.
Южная Корея сыграла вничью с Уругваем (0:0). Сама игра получилась скучной и унылой, а команды за всю игру не смогли нанести ни одного удара в створ. Лидер корейской сборной Сон Хын Мин находится не в лучшей форме, так как не успел толком восстановиться после перенесенной операции, но в состав вернется Хван Хи Чхан из „Вулверхэмптона“, который должен усилить нападение Южной Кореи. Для сохранения шансов на выход из группы им достаточно сыграть и вничью, но в последнем туре им играть с Португалией.
Гана проиграла в огненном матче сборной Португалии (2:3). В первом тайме африканцы грамотно оборонялись и ничего не позволяли Роналду и компании. После спорного пенальти во втором тайме в ворота Ганы игра раскрылась, но все равно африканцы смотрелись достойно, а в самой концовке матча, могли и вовсе сравнять счет. Теперь для выхода в плей-офф Гане надо побеждать в оставшихся матчах.
В группе G на стадионе „974“ между собой сыграют сборные Бразилии и Швейцарии. Начало встречи в 18:00.
Сборная Бразилии является главным фаворитом турнира, что она доказала в игре против Сербии, одержав победу, играя с запасом. К сожалению, не обошлось без травм, которую получил лидер сборной – Неймар. По сообщениям в прессе, он может вернуться к матчам плей-офф. У звездной Бразилии традиционно высокая конкуренция в нападении: Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Рафинья, Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус. В случае победы Бразилия обеспечит себе выход в плей-офф.
После победы в первом туре у Швейцарии хорошие шансы на выход из группы, даже в случае поражения от Бразилии. Швейцария славится хорошей обороной, которая за весь отборочный цикл к ЧМ-2022 пропустили всего два гола и не пропустила от Камеруна в первом туре нынешнего турнира. Четыре года назад Бразилия и Швейцария играли между собой на чемпионате мира в России и сыграли в ничью 1:1.
В группе Н на стадионе „Лусаил“ между собой сыграют сборные Португалии и Уругвая. Начало встречи в 21:00.
У Португалии и Уругвая хорошие шансы на выход в плей-офф. В первом туре португальцы обыграли 3:2 Гану, а уругвайцы сыграли вничью (0:0) с Южной Кореей. Одержать победу Уругваю не помогли даже звездные нападающие: Дарвин Нуньес,Луис Суарес и Эдинсон Кавани.
Португалия и Гана были близки к ничьей, но судья назначил спорный пенальти, который реализовал Роналду. Обеим командам достаточно сыграть вничью для сохранения шансов на выход из группы. Сборная Португалии в 2018 году на чемпионате мира в России вылетела от уругвайцев в 1/8 финала, проиграв 2:1.
В составах обеих сборных все еще много игроков, которые принимали участие в той встрече, а значит мотивация и настрой на игру будут запредельными.