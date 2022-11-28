ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Голевая феерия продолжается! Гана снова вышла вперед (2:3)

В группе G на стадионе „Аль Джануб“ между собой сыграют сборные Камеруна и Сербии . Начало встречи в 12:00.

На второй тайм футболисты Сербии вышла заряженными и продолжили увеличивать преимущество в счете. На 53-й минуте Живкович выкатил мяч на пустые ворота и главный бомбардир в истории сербского футбола увеличил преимущество сербов. Камерун не рассыпался и сравняли счет за две минута, с начало Абубакар черпаком перекинул вратаря, а затем Шупо-Мотингу счет сравнял. Победителя команды выявить не смогли и набрали первые очки на турнире, сохранив шансы на плей-офф.

Сербия начала активно, и уже на 11-й минуте были близки к тому, чтобы выйти вперед. Митрович пробил из сложной позиции в дальний угол и попал в штангу. Спустя шесть минут Сербия снова была близка к тому, чтобы выйти вперед, все тот же Митрович после серии рикошетов, расстреливал ворота с семи метров, но пробил мимо. Преимуществом владели сербы, но первыми забили футболисты Камеруна. На 29-й минуте, после подачи с углового Н'Кулу головой скинул мяч на дальнюю штангу, а Кастеллетто вывел камерунцев вперед. Сербия в компенсированное время перевернула ход встречи за две минуты, с начало Ангисса ударом головой сравнял счет, а потом Милинкович-Савич пробил с линии штрафной и вывел сербов вперед.

Второй тайм азиаты начали также, забрав мяч, но без остроты у чужих ворот. Южная Корея взяла пример с Сербии и Камеруна и также сравняла счет за 3 минут, с начало Чжо Гю Сон ударом головой сократил отставание в счете, а Чжо Гю Сон оформляет дубль в ворота Ганы и сравнивает счет. Гана не стала посыпать голову пеплом и снова вышла вперед. На 68-й минуте Кудус замкнул прострел Менса.

Футболисты Южной Кореей очень активно начали матч, контролируя род встречи и провели несколько атак. На 24-й минуте в первой же атаке Гана вышла вперед, благодаря году Мохаммед Салису после навеса со штрафного. Спустя десять минут Гана удвоила свое преимущество, благодаря голу годовой Мохаммеда Кудуса.

Камерун с минимальным счетом проиграл Швейцарии в первом туре (0:1). Камерунцы выглядели достойно, но швейцарцев выручал вратарь, а после пропущенного гола спортсмены из Африки расклеились и отдали инициативу швейцарцам. Сенегалу для сохранения минимальных шансов на выход в плей-офф, обязательно надо побеждать Сербию.

Сербия держалась против Бразилии, обороняясь на протяжение часа, а потом бразильцы усилили давление и оборона сербов треснула и потерпела поражение (2:0). Сегодня сербов может устроить и ничья, а ключевым моментом станет игра против Швейцарии в последнем туре. У Сербии сбалансированный и звездный состав, который еще свое слово на этом турнире не сказал, а самый сложный матч они уже сыграли, теперь надо просыпаться и бороться за выход в 1/8 финала.

В группе Н на стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Южной Кореи и Ганы. Начало встречи в 15:00.

Южная Корея сыграла вничью с Уругваем (0:0). Сама игра получилась скучной и унылой, а команды за всю игру не смогли нанести ни одного удара в створ. Лидер корейской сборной Сон Хын Мин находится не в лучшей форме, так как не успел толком восстановиться после перенесенной операции, но в состав вернется Хван Хи Чхан из „Вулверхэмптона“, который должен усилить нападение Южной Кореи. Для сохранения шансов на выход из группы им достаточно сыграть и вничью, но в последнем туре им играть с Португалией.

Гана проиграла в огненном матче сборной Португалии (2:3). В первом тайме африканцы грамотно оборонялись и ничего не позволяли Роналду и компании. После спорного пенальти во втором тайме в ворота Ганы игра раскрылась, но все равно африканцы смотрелись достойно, а в самой концовке матча, могли и вовсе сравнять счет. Теперь для выхода в плей-офф Гане надо побеждать в оставшихся матчах.

В группе G на стадионе „974“ между собой сыграют сборные Бразилии и Швейцарии. Начало встречи в 18:00.