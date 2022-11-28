ЧМ-2022: Голевое шоу, три камбэка и выход Португалии и Бразилии в 1/8 финала(1)
В понедельник на ЧМ-2022 состоятся четыре матча: Камерун - Сербия (3:3), Южная Корея - Гана (2:3), Бразилия - Швейцария (1:0) и Португалия - Уругвай (2:0).
Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре состояться четыре игры:
Португалия - Уругвай 2:0
В начале встречи команды обменялись ударами выше ворот. Сначала пробил уругваец Оливера, а потом уже португалец Карвалью. Португалия больше владела инициативой в первом тайме, пытаясь расшатать оборону Уругвая, но без ударов в створ. На 32-й минуте хороший момент возник у Уругвая, Бентанкур совершил сольный проход в чужую штрафную, но пробил во вратаря..
На 52-й минуте на поле выбежал болельщик, но его быстро остановили и увели с газона.В начале второго тайма Португалия продолжила владеть инициативой и на 54-й минуте это принесло свои плоды.Бруну Фернандеш сделал навес, Роналду выпрыгнул, но до мяча не дотянулся и мяч залетел в ворота. После пропущенного гола Уругвай стал играть интенсивнее и создавать моменты. На 74-й минуте вышедший на замену Макси Гомес мог сравнять счет в матче, но попал в штангу.В конце второго тайма Уругвай был близок счет сравнять, но на 92-й минуте Португалия заработала спорный пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш.
Сборная Португалии набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022.
Бразилия - Швейцария 1:0
В отличие от двух предыдущих результативных игр дня, сборные Бразилии и Швейцарии играли более спокойно и аккуратно, на не высоких скоростях. У сборной Бразилии мало, что получалось, а Швейцария грамотно оборонялась. На 65-й минуте бразильцы вымучили наконец-то гол, Винисиус легко переиграл Зоммера, пробив в дальний угол, но гол отменили из-за офсайда. На 82-й минуте бразильцы все таки дожали швейцарцев и забили победный гол в матче, Каземиро нанёс красивый удар в дальний угол, поразив ворота Яна Зоммера. Бразилия обыгрывает Швейцарию и получает место в 1/8 финала.
Гана - Южная Корея 2:3
Футболисты Южной Кореей очень активно начали матч, контролировали ход встречи и провели несколько хороших атак, но без ударов в створ. На 24-й минуте в первой же атаке Гана вышла вперед, благодаря голу Мохаммед Салису после навеса со штрафного. Спустя десять минут Гана удвоила свое преимущество, гол головой забил Мохаммеда Кудуса.
Второй тайм азиаты начали также активно, забрав мяч под контроль, но без остроты у чужих ворот. На 58-й минуте Южная Корея, взяв пример с Сербии и Камеруна, сравняла счет за 3 минут, с начало Чжо Гю Сон ударом головой сократил отставание в счете, а потом все тот же Чжо Гю Сон оформил дубль в ворота Ганы и сравнял счет. Последнее слово осталось за Ганой, которая не стала посыпать голову пеплом и снова вышла вперед. На 68-й минуте Кудус замкнул прострел Менса и поставил точку в матче. На последних минутах добавочного времени, Южная Корея устроила штурм ворот Ганы, но сравнять счет не смогли.
Сборная Ганы набрала три очка и занимает второе место в группе Н. У Южной Кореи одно очко и они на четвёртом месте.
Камерун - Сербия 3:3
Сербия начала активно, и уже на 11-й минуте были близки к тому, чтобы выйти вперед. Митрович пробил из сложной позиции в дальний угол и попал в штангу. Спустя шесть минут Сербия снова была близка к тому, чтобы выйти вперед, все тот же Митрович после серии рикошетов, расстреливал ворота с семи метров, но пробил мимо. Преимуществом владели сербы, но первыми забили футболисты Камеруна. На 29-й минуте, после подачи с углового Н'Кулу головой скинул мяч на дальнюю штангу, а Кастеллетто вывел камерунцев вперед. Сербия в компенсированное время перевернула ход встречи за две минуты, с начало Ангисса ударом головой сравнял счет, а потом Милинкович-Савич пробил с линии штрафной и вывел сербов вперед.
На 53-й минуте Живкович выкатил мяч на пустые ворота и главный бомбардир в истории сербского футбола увеличил преимущество сербов. Камерун не рассыпался, и сравнял счет за три минуты, с начало Абубакар черпаком перекинул вратаря, а затем Шупо-Мотингу счет сравнял. Победителя команды выявить не смогли и набрали первые очки на турнире, сохранив шансы на плей-офф.
До матча:
В группе G на стадионе „Аль Джануб“ между собой сыграют сборные Камеруна и Сербии. Начало встречи в 12:00.
Камерун с минимальным счетом проиграл Швейцарии в первом туре (0:1). Камерунцы выглядели достойно, но швейцарцев выручал вратарь, а после пропущенного гола спортсмены из Африки расклеились и отдали инициативу швейцарцам. Сенегалу для сохранения минимальных шансов на выход в плей-офф, обязательно надо побеждать Сербию.
Сербия держалась против Бразилии, обороняясь на протяжение часа, а потом бразильцы усилили давление и оборона сербов треснула и потерпела поражение (2:0). Сегодня сербов может устроить и ничья, а ключевым моментом станет игра против Швейцарии в последнем туре. У Сербии сбалансированный и звездный состав, который еще свое слово на этом турнире не сказал, а самый сложный матч они уже сыграли, теперь надо просыпаться и бороться за выход в 1/8 финала.
В группе Н на стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Южной Кореи и Ганы. Начало встречи в 15:00.
Южная Корея сыграла вничью с Уругваем (0:0). Сама игра получилась скучной и унылой, а команды за всю игру не смогли нанести ни одного удара в створ. Лидер корейской сборной Сон Хын Мин находится не в лучшей форме, так как не успел толком восстановиться после перенесенной операции, но в состав вернется Хван Хи Чхан из „Вулверхэмптона“, который должен усилить нападение Южной Кореи. Для сохранения шансов на выход из группы им достаточно сыграть и вничью, но в последнем туре им играть с Португалией.
Гана проиграла в огненном матче сборной Португалии (2:3). В первом тайме африканцы грамотно оборонялись и ничего не позволяли Роналду и компании. После спорного пенальти во втором тайме в ворота Ганы игра раскрылась, но все равно африканцы смотрелись достойно, а в самой концовке матча, могли и вовсе сравнять счет. Теперь для выхода в плей-офф Гане надо побеждать в оставшихся матчах.
В группе G на стадионе „974“ между собой сыграют сборные Бразилии и Швейцарии. Начало встречи в 18:00.
Сборная Бразилии является главным фаворитом турнира, что она доказала в игре против Сербии, одержав победу, играя с запасом. К сожалению, не обошлось без травм, которую получил лидер сборной – Неймар. По сообщениям в прессе, он может вернуться к матчам плей-офф. У звездной Бразилии традиционно высокая конкуренция в нападении: Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Рафинья, Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус. В случае победы Бразилия обеспечит себе выход в плей-офф.
После победы в первом туре у Швейцарии хорошие шансы на выход из группы, даже в случае поражения от Бразилии. Швейцария славится хорошей обороной, которая за весь отборочный цикл к ЧМ-2022 пропустили всего два гола и не пропустила от Камеруна в первом туре нынешнего турнира. Четыре года назад Бразилия и Швейцария играли между собой на чемпионате мира в России и сыграли в ничью 1:1.
В группе Н на стадионе „Лусаил“ между собой сыграют сборные Португалии и Уругвая. Начало встречи в 21:00.
У Португалии и Уругвая хорошие шансы на выход в плей-офф. В первом туре португальцы обыграли 3:2 Гану, а уругвайцы сыграли вничью (0:0) с Южной Кореей. Одержать победу Уругваю не помогли даже звездные нападающие: Дарвин Нуньес,Луис Суарес и Эдинсон Кавани.
Португалия и Гана были близки к ничьей, но судья назначил спорный пенальти, который реализовал Роналду. Обеим командам достаточно сыграть вничью для сохранения шансов на выход из группы. Сборная Португалии в 2018 году на чемпионате мира в России вылетела от уругвайцев в 1/8 финала, проиграв 2:1.
В составах обеих сборных все еще много игроков, которые принимали участие в той встрече, а значит мотивация и настрой на игру будут запредельными.