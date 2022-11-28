ЧМ-2022: Голевое шоу, три камбэка и выход Португалии и Бразилии в 1/8 финала

Футболисты Южной Кореей очень активно начали матч, контролировали ход встречи и провели несколько хороших атак, но без ударов в створ. На 24-й минуте в первой же атаке Гана вышла вперед, благодаря голу Мохаммед Салису после навеса со штрафного. Спустя десять минут Гана удвоила свое преимущество, гол головой забил Мохаммеда Кудуса.

В отличие от двух предыдущих результативных игр дня, сборные Бразилии и Швейцарии играли более спокойно и аккуратно, на не высоких скоростях. У сборной Бразилии мало, что получалось, а Швейцария грамотно оборонялась. На 65-й минуте бразильцы вымучили наконец-то гол, Винисиус легко переиграл Зоммера, пробив в дальний угол, но гол отменили из-за офсайда. На 82-й минуте бразильцы все таки дожали швейцарцев и забили победный гол в матче, Каземиро нанёс красивый удар в дальний угол, поразив ворота Яна Зоммера. Бразилия обыгрывает Швейцарию и получает место в 1/8 финала.

В начале встречи команды обменялись ударами выше ворот. Сначала пробил уругваец Оливера, а потом уже португалец Карвалью. Португалия больше владела инициативой в первом тайме, пытаясь расшатать оборону Уругвая, но без ударов в створ. На 32-й минуте хороший момент возник у Уругвая, Бентанкур совершил сольный проход в чужую штрафную, но пробил во вратаря.. На 52-й минуте на поле выбежал болельщик, но его быстро остановили и увели с газона.В начале второго тайма Португалия продолжила владеть инициативой и на 54-й минуте это принесло свои плоды.Бруну Фернандеш сделал навес, Роналду выпрыгнул, но до мяча не дотянулся и мяч залетел в ворота. После пропущенного гола Уругвай стал играть интенсивнее и создавать моменты. На 74-й минуте вышедший на замену Макси Гомес мог сравнять счет в матче, но попал в штангу.В конце второго тайма Уругвай был близок счет сравнять, но на 92-й минуте Португалия заработала спорный пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш.

Второй тайм азиаты начали также активно, забрав мяч под контроль, но без остроты у чужих ворот. На 58-й минуте Южная Корея, взяв пример с Сербии и Камеруна, сравняла счет за 3 минут, с начало Чжо Гю Сон ударом головой сократил отставание в счете, а потом все тот же Чжо Гю Сон оформил дубль в ворота Ганы и сравнял счет. Последнее слово осталось за Ганой, которая не стала посыпать голову пеплом и снова вышла вперед. На 68-й минуте Кудус замкнул прострел Менса и поставил точку в матче. На последних минутах добавочного времени, Южная Корея устроила штурм ворот Ганы, но сравнять счет не смогли.

Сборная Ганы набрала три очка и занимает второе место в группе Н. У Южной Кореи одно очко и они на четвёртом месте.

Камерун - Сербия 3:3

Сербия начала активно, и уже на 11-й минуте были близки к тому, чтобы выйти вперед. Митрович пробил из сложной позиции в дальний угол и попал в штангу. Спустя шесть минут Сербия снова была близка к тому, чтобы выйти вперед, все тот же Митрович после серии рикошетов, расстреливал ворота с семи метров, но пробил мимо. Преимуществом владели сербы, но первыми забили футболисты Камеруна. На 29-й минуте, после подачи с углового Н'Кулу головой скинул мяч на дальнюю штангу, а Кастеллетто вывел камерунцев вперед. Сербия в компенсированное время перевернула ход встречи за две минуты, с начало Ангисса ударом головой сравнял счет, а потом Милинкович-Савич пробил с линии штрафной и вывел сербов вперед.

На 53-й минуте Живкович выкатил мяч на пустые ворота и главный бомбардир в истории сербского футбола увеличил преимущество сербов. Камерун не рассыпался, и сравнял счет за три минуты, с начало Абубакар черпаком перекинул вратаря, а затем Шупо-Мотингу счет сравнял. Победителя команды выявить не смогли и набрали первые очки на турнире, сохранив шансы на плей-офф.

До матча:

В группе G на стадионе „Аль Джануб“ между собой сыграют сборные Камеруна и Сербии. Начало встречи в 12:00.