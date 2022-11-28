ЧМ-2022: 11 голов и три камбэка в двух матчах. Бразилия вымучила победу над Швейцарией

Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре состояться четыре игры:

Бразилия - Швейцария 1:0

В отличие от двух предыдущих игр дня, сборные Бразилии и Швейцарии играли более спокойно и аккуратно, на не высоких скоростях. У сборной Бразилии мало, что получалось, а Швейцария грамотно оборонялась. На 65-й минуте бразильцы вымучили наконец-то гол, Винисиус легко переиграл Зоммера, пробив в дальний угол, но гол отменили из-за офсайда. На 82-й минуте бразильцы все таки дожали швейцарцев и забили победный гол в матче, Каземиро нанёс красивый удар в дальний угол, поразив ворота Яна Зоммера.

Гана - Южная Корея 2:3

Футболисты Южной Кореей очень активно начали матч, контролировали ход встречи и провели несколько хороших атак, но без ударов в створ. На 24-й минуте в первой же атаке Гана вышла вперед, благодаря голу Мохаммед Салису после навеса со штрафного. Спустя десять минут Гана удвоила свое преимущество, гол головой забил Мохаммеда Кудуса.

Второй тайм азиаты начали также активно, забрав мяч, но без остроты у чужих ворот. На 58-й минуте Южная Корея, взяв пример с Сербии и Камеруна, смогла сравнять счет за 3 минут, с начало Чжо Гю Сон ударом головой сократил отставание в счете, а потом все тот же Чжо Гю Сон оформил дубль в ворота Ганы и сравнивает счет. Последнее слово осталось за Ганой, которая не стала посыпать голову пеплом и снова вышла вперед. На 68-й минуте Кудус замкнул прострел Менса и поставил точку в матче. На последних минутах добавочного времени, Южная Корея устроила штурм ворот Ганы, но сравнять счет не получилось.

Сборная Ганы набрала три очка и занимает второе место в группе Н. У Южной Кореи одно очко и они на четвёртом месте. Хороший момент возник у Бразилии на 27-й минуте. Рафинья навесил на Винисиуса и тот пробил с лета, но швейцарцев спас Зоммер.

Камерун - Сербия 3:3