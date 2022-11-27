Newsweek: Россия планировала нападение на Японию в 2021

СМИ получило в распоряжение письмо лица, которое скрылось под псевдонимом Ветер перемен, адресованное российскому правозащитнку и журналисту Владимиру Осечкину. В нем говорится, что глава Кремля Владимир Путин перед вторжением в Украину, рассматривал вариант локального военного конфликта с Японией.

„Уверенность в том, что страны (РФ и Япония — Ред.) выйдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему, наконец, для войны была выбрана Украина — причины неизвестны“, - сказано в письме.

В нем также говорится, что в августе 2021 года Кремль имел „достаточно серьезные планы по поводу локального военного конфликта с Японией“. Однако в итоге руководство РФ предпочло начать вторжение в Украину через несколько месяцев. В частности, параллельно планировалось запустить кремлевскую пропагандистскую машину, которая обозначала бы японцев как „фашистов“ и „нацистов“.

Это письмо проанализировал представитель Bellingcat Христо Грозев. По его словам, он показал письмо двум сотрудникам ФСБ (действующему и бывшему). Те в ответ заявили, что у них нет сомнений: письмо написал их коллега.

Япония и РФ имеют нерешенный конфликт из-за оккупированных еще СССР после Второй мировой войны японских Северных территорий: островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомай.

„Для Японии здесь лежит краеугольный камень ее современной геополитики: ее статус проигравшей во Второй мировой войне страны все еще мешает японцам иметь официальные военные силы, службу внешней разведки и ряд других вещей. Для Японии возвращение Курильских островов фактически означало бы пересмотр или даже отмену их послевоенного статуса“ - объяснил в письме экс-сотрудник ФСБ.

Издание отмечает, что Китай негативно воспринимает какие-либо попытки пересмотра послевоенных договоренностей, и потенциальная победа Токио в споре за Курилы неприемлема для Пекина. Китай мог бы усложнить жизнь для РФ после этого.