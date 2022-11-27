ВИДЕО | Марокканские болельщики устроили погромы в Бельгии после футбольного матча в Катаре

Как известно, сборная Марокко неожиданно обыграла Бельгию в матче второго тура группового этапа. Матч завершился со счетом 2:0. После этого толпы макокканских фанатов устроили беспорядки на улицах Брюсселя. Они били машины и витрины магазинов и скандировали кричалки в поддержку сборной Марокко.

Бельгийской полиции пришлось применить светошумовые гранаты и водометы, чтобы усмерить разбушевавшихся фанатов. Двадцать два полицейских получили повреждения.

По данным полиции, на улицы Брюсселя вышли полторы тысячи болельщиков сборной Марокко, и триста из них поучаствовали в беспорядках.

В Бельгии проживает не менее 430 тысяч людей марокканского происхождения. Почти половина проживает в Брюсселе. Множество марокканцев сосредоточено также в Антверпене, Мехелене и Вилворде.

Сборная Марокко набрала четыре очка после двух туров и вышла на первое место в группе F. Марокканцы одержали первую победу на чемпионатах мира с 1998 года.