Немецкая газета: EKRE начала охоту за голосами русских жителей с радикальными взглядами

TAZ пишет, что перед мартовскими выборами в Рийгикогу EKRE пытается привлечь на свою сторону русскоязычных граждан Эстонии, которые разочарованы публичной поддержкой Центристской партией Украины и неспособностью партии сохранить в стране образование на русском языке.

Связующим звеном между такими избирателями и EKRE является, по мнению издания, неприязнь в отношении украинских беженцев, гомофобия и евроскептицизм.

В то же время газета отмечает, что хотя EKRE пытается заручиться поддержкой прежде всего тех русскоязычных, которые исповедуют радикальные взгляды, в Эстонии живут 300 000 говорящих по-русски людей, многие из которых выступают против войны и поддерживают Украину.