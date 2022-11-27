Немецкая газета: EKRE начала охоту за голосами русских жителей с радикальными взглядами(36)
Одна из крупнейших газет ФРГ Die Tageszeitung (TAZ) пишет, что среди русскоязычных жителей Эстонии, исповедующие радикальные взгляды, поддержка Эстонской консервативной народной партии (EKRE) растет.
TAZ пишет, что перед мартовскими выборами в Рийгикогу EKRE пытается привлечь на свою сторону русскоязычных граждан Эстонии, которые разочарованы публичной поддержкой Центристской партией Украины и неспособностью партии сохранить в стране образование на русском языке.
Связующим звеном между такими избирателями и EKRE является, по мнению издания, неприязнь в отношении украинских беженцев, гомофобия и евроскептицизм.
В то же время газета отмечает, что хотя EKRE пытается заручиться поддержкой прежде всего тех русскоязычных, которые исповедуют радикальные взгляды, в Эстонии живут 300 000 говорящих по-русски людей, многие из которых выступают против войны и поддерживают Украину.