ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (277-й день) | Министры юстиции стран G7 будут обсуждать наказания за военные преступления в Украине

В ночь на 27 ноября ракетным ударам российских войск подвергся пригород Запорожья, сообщил в Telegram глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. По его словам, в результате „взрывов двух ракет (вероятно, С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, повреждены забор и здание“. Жертв и пострадавших нет.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в Донбассе украинские войска остановили атаки оккупантов возле пяти населенных пунктов: Спорного, Верхнекаменского, Марьинки и Белогоровки Донецкой области, а также Стельмаховки Луганской области. „Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях“, - сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

В России и на оккупированных территориях Украины готовится новая волна „скрытой мобилизации“, утверждается в сводке. В сообщении указывается, что подготовительные мероприятия для призыва резервистов начнутся уже 10 декабря.

За сутки 26 ноября ВС РФ 54 раза обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич. В результате обстрелов один человек погиб, двое получили ранения

В Киеве почти полностью восстановлены электроснабжение, подача воды, тепла и связь. Ремонт системы электросетей - на завершающей стадии, сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация. В то же время из-за нагрузки на электросеть возможны плановые отключения.

Украинские беженцы, судя по всему, очень неравномерно распределены по Европе, пишет еженедельное издание Bild am Sonntag. По данным МВД Германии от 21 ноября, на которые ссылается редакция, в Германии находятся сейчас 1 027 789 украинских беженцев, „что почти в девять раз больше, чем во Франции“.