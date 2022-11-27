ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (277-й день) | Министры юстиции стран G7 будут обсуждать наказания за военные преступления в Украине
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В ночь на 27 ноября ракетным ударам российских войск подвергся пригород Запорожья, сообщил в Telegram глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. По его словам, в результате „взрывов двух ракет (вероятно, С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, повреждены забор и здание“. Жертв и пострадавших нет.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в Донбассе украинские войска остановили атаки оккупантов возле пяти населенных пунктов: Спорного, Верхнекаменского, Марьинки и Белогоровки Донецкой области, а также Стельмаховки Луганской области. „Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях“, - сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.
В России и на оккупированных территориях Украины готовится новая волна „скрытой мобилизации“, утверждается в сводке. В сообщении указывается, что подготовительные мероприятия для призыва резервистов начнутся уже 10 декабря.
За сутки 26 ноября ВС РФ 54 раза обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич. В результате обстрелов один человек погиб, двое получили ранения
В Киеве почти полностью восстановлены электроснабжение, подача воды, тепла и связь. Ремонт системы электросетей - на завершающей стадии, сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация. В то же время из-за нагрузки на электросеть возможны плановые отключения.
Украинские беженцы, судя по всему, очень неравномерно распределены по Европе, пишет еженедельное издание Bild am Sonntag. По данным МВД Германии от 21 ноября, на которые ссылается редакция, в Германии находятся сейчас 1 027 789 украинских беженцев, „что почти в девять раз больше, чем во Франции“.
Общий темп военных операций возрастет в предстоящие недели, прогнозируют эксперты американского Института изучения войны (ISW). Они объясняют это понижением температуры и замерзанием земли на всем театре военных действий. В последние дни темп замедлился из-за ухудшения погодных условий, как украинская, так и российская стороны в сообщениях из прифронтовых районов на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывали, что операции затруднены из-за проливного дождя и грязи, отмечают аналитики. Однако остается неясным, готовится ли какая-либо из сторон к возобновлению крупных наступательных или контрнаступательных операций, говорится в сводке ISW.
Наиболее ожесточенные бои в последние две недели наблюдались около городов Павловка и Угледар в Донецкой области, сообщило Минобороны Великобритании. По данным британской военной разведки, у ВС РФ и Украины на этом участке сосредоточены значительные силы, при этом подразделения морской пехоты ВМФ РФ здесь понесли серьезные потери. В Лондоне утверждают, что Россия оценивает этот район как плацдарм для готовящегося наступления с целью захвата части территории Донецкой области, находящейся под контролем Киева, однако ей вряд ли удастся сосредоточить достаточно резервов для достижения оперативного прорыва.
Министры юстиции стран G7 (“Группа семи“, „большая семерка“) будут обсуждать наказания за военные преступления в Украине на встрече 28-29 ноября в Берлине. Об этом сообщил глава Минюста ФРГ Марко Бушман. „Мы будем говорить в первую очередь об ужасающих военных преступлениях, которые совершаются на территории Украины и которые мы хотим преследовать и наказать“, - подчеркнул он.
Днем в воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по одному из объектов транспортной инфраструктуры Кривого Рога, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, имеются серьезные разрушения. В результате удара ВС РФ по Днепру 26 ноября погиб один человек.
Двадцать из 30 стран-членов НАТО значительно исчерпали военные ресурсы для отправки оружия в Украину, сообщил газете The New York Times представитель Североатлантического альянса. Однако остальные государства - в состоянии предоставлять значительные вооружения. Речь идет, в частности, о таких крупных союзниках, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды, добавил собеседник издания.
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо посетил Бучу на второй день своего визита в Украину. Глава бельгийского кабмина написал, что „шокирован и испытывает гнев“. „Как можно быть настолько жестокими?“ - написал он в Twitter. „Бельгия будет продолжать бороться против безнаказанности виновных в варварских военных преступлениях, совершенных здесь российскими войсками“, - подчеркнул Де Кроо.
В рамках пакета помощи Великобритания предоставила ВС Украины модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2 с лазерным наведением. Это подтвердили в британском Минобороны. „Помощь сыграла решающую роль в сдерживании российского продвижения“, - указали в британском оборонном ведомстве.
ВС РФ за сутки уничтожили в районе Днепра склад боеприпасов, где хранились более 100 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, по его данным, „уничтожены более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства“. Подтверждения украинской стороны пока не поступало.
На конец недели специалисты смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается на уровне 20%. Об этом написал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook. „Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей“, - добавил он.
Российские войска обстреляли украинский город Курахово в Покровском районе Донецкой области, два человека погибли, один ранен, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
„Курахово уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь, россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским. Не оставайтесь на Донетчине, вы ставите под риск собственную жизнь!“ – предупредил Кириленко местных жителей, призвав их к немедленной эвакуации.
По данным администрации украинского президента, в субботу от российских обстрелов или мин погибли 7 человек, еще 19 ранены.
Больше всего погибших (пятеро гражданских лиц) - в Донецкой области, там также четверо раненых.
Один человек взорвался на мине в Харьковской области, еще один погибший – в Херсонской области.
Больше всего раненых (10 гражданских лиц) - в Днепропетровской области, которую россияне обстреливают каждый день.
Генштаб вооруженных сил Украины предупреждает, что угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине Украины сохраняется на высоком уровне.
За последние сутки россияне нанесли четыре ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области и на Днепропетровщине, а также провели около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, говорится в вечерней воскресной сводке генштаба.