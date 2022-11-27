Мощный оползень сошел на итальянском острове Искья. Спасатели ищут пропавших

Поток грязи и мусора, достигший побережья рано утром в субботу, повалил деревья, поглотил здания и увлек за собой в море десятки автомобилей.

Сообщается, что под толщей грязи было найдено тело женщины, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Десятки домов оказались отрезанными, спасателям мешает плохая погода.

Жительница города Лиза Моччиаро рассказала информационному агентству Анса: „Мы услышали грохот примерно в три ночи, затем сошел первый оползень, за ним около пяти часов утра последовал второй. Это было ужасно“.

В регионе Кампания, где расположен остров Искья, уже несколько дней идут проливные дожди. До воскресенья действует метеорологическое предупреждение о дождях и сильном ветре.

В четверг из-за непогоды в регионе погибли два человека. Аргентинский турист утонул, упав в море во время прибрежного шторма, еще одного человека убило ударом молнии на пляже.

Местные власти призывают жителей оставаться дома, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Ранее министр инфраструктуры Маттео Сальвини заявил, что в результате оползня погибли восемь человек. Однако позже министр внутренних дел заявил, что гибель людей пока не подтверждена.

Искья, как и соседний остров Капри, расположенный в Тирренском море, - это популярное место отдыха итальянцев и иностранных туристов.

Искья фигурировала в популярной серии книг „Неаполитанские романы“ Елены Ферранте, здесь также снимался фильм „Талантливый мистер Рипли“.