За рубежом
27.11.2022, 16:21

Полицейская операция по всей Европе: задержаны 44 человека, в том числе и в странах Балтии

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Немецкая полиция
Немецкая полиция
ФОТО: Piero Nigro/Keystone Press Agency | globallookpress

Европейские органы полиции и юстиции сообщили об успешной операции против крупной международной преступной сети. В ходе следственных мероприятий на территории десяти стран задержано уже 44 человека, сообщили европейское полицейское ведомство Европол и европейское ведомство юстиции Евроюст, передает DW.

Задержанные подозреваются в торговле наркотиками, отмывании денег и принадлежности к криминальной сети, которая считается одной из опаснейших в Евросоюзе. Следствие установило, что целый ряд преступных организаций на трех континентах сотрудничают для совершения масштабных преступлений в Евросоюзе и за его пределами. В ходе облав на предполагаемых главарей сети и их сообщников было произведено 94 обыска по всей Европе. Члены преступной сети действовали на территории Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Франции, Германии и Словакии.

В Европоле и Евроюсте отметили, что одна только торговля наркотиками имела гигантские масштабы. В ходе облав было конфисковано большое количество кокаина, гашиша, каннабиса и метамфетамина. В международной полицейское операции участвовали органы юстиции и полиции из 11 стран, в том числе Германии, США, Франции и Испании.

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