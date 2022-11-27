Чувствуют нападки в свой адрес. Евродепутатам, не объявившим Россию страной-террористом, преподнесли „сюрприз“. Яну Тоом эта участь обошла

Видный прокремлевский евродепутат от Латвии, 72-летняя Татьяна Жданок, проголосовала против резолюции. Она также стала одним из евродепутатов, на двери кабинета которого в четверг был наклеен рисунок с окровавленным лицом Путина.

ФОТО: Edu Botella | ZUMAPRESS.com