За рубежом
27.11.2022, 19:39

Чувствуют нападки в свой адрес. Евродепутатам, не объявившим Россию страной-террористом, преподнесли „сюрприз“. Яну Тоом эта участь обошла

 
Комментарий Яны Тоом
Видный прокремлевский евродепутат от Латвии, 72-летняя Татьяна Жданок, проголосовала против резолюции. Она также стала одним из евродепутатов, на двери кабинета которого в четверг был наклеен рисунок с окровавленным лицом Путина.
Видный прокремлевский евродепутат от Латвии, 72-летняя Татьяна Жданок, проголосовала против резолюции. Она также стала одним из евродепутатов, на двери кабинета которого в четверг был наклеен рисунок с окровавленным лицом Путина.
ФОТО: Edu Botella | ZUMAPRESS.com

Европарламентарии, которые не хотели признавать Россию государством-спонсором терроризма, теперь чувствуют нападки в свой адрес, пишет Delfi.

Европейский парламент в среду подавляющим большинством голосов поддержал включение России в список государств-спонсоров терроризма. Соответствующую резолюцию приняли 494 евродепутата, среди которых было 58 против и 44 воздержавшихся, пишет литовский Delfi.

Плакаты с окровавленным лицом президента России Владимира Путина и словами „Я поддерживаю террориста своими голосами“ были наклеены на двери евродепутатов, проголосовавших против. Литовский евродепутат Стасис Якелюнас, который воздержался, пожаловался в пятницу, что такой акт является „информационным терроризмом“.

RusDelfi
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