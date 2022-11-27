27.11.2022, 19:39
Чувствуют нападки в свой адрес. Евродепутатам, не объявившим Россию страной-террористом, преподнесли „сюрприз“
ФОТО: | ZUMAPRESS.com
Европарламентарии, которые не хотели признавать Россию государством-спонсором терроризма, теперь чувствуют нападки в свой адрес, пишет Delfi.
Европейский парламент в среду подавляющим большинством голосов поддержал включение России в список государств-спонсоров терроризма. Соответствующую резолюцию приняли 494 евродепутата, среди которых было 58 против и 44 воздержавшихся, пишет литовский Delfi.