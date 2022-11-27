NYT: 20 стран НАТО исчерпали ресурс по отправке оружия в Украину

Однако остальные все еще в состоянии предоставлять значительные вооружения, особенно такие крупные союзники, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды, добавил собеседник издания. НАТО уже передало Украине оружия на общую сумму в 40 миллиардов долларов, что соответствует годовому оборонному бюджету Франции.

Эксперты, опрошенные журналистами, говорят, что в ходе войны в Украине обе стороны расходуют оружие и боеприпасы невиданными темпами со времен Второй мировой войны, к чему Запад оказался фундаментально неподготовлен.

По словам представителей НАТО, количество используемой артиллерии на фронте в Украине ошеломляет. К примеру, в Афганистане силы НАТО могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не особо беспокоиться о противовоздушной обороне. Но ВСУ могут производить тысячи выстрелов в день и по-прежнему очень нуждаются в средствах ПВО от российских ракет и беспилотников иранского производства. „Один день в Украине — это месяц или больше в Афганистане“, — заявил NYT эксперт по обороне и бывший помощник генсека НАТО Кэмилл Гранд.

Как рассказал газете высокопоставленный представитель НАТО, прошедшим летом в Донбассе украинцы выпускали от шести до семи тысяч артиллерийских снарядов в день, а россияне — от 40 до 50 тысяч снарядов ежедневно. Для сравнения: США производят только 15 тысяч снарядов в месяц, пишет „Медуза“.