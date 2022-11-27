27.11.2022, 14:51
ФОТО | Украинским детям вручили на борту парома Isabelle рождественские подарки(3)
ФОТО: Tallink
На борту теплохода Isabelle, который стоит в Таллиннском порту и стал местом временного размещения украинских военных беженцев, экипаж раздал сегодня детям сладкие рождественские календари.
Судовладельческая фирма Tallink начала кампанию про сбору средств на календари (она проходила в офисах, на судах и в гостиницах) в начале ноября. Всего работники и клиенты Tallink собрали денег на более чем 500 календарей.
Сегодня рождественские подарки были розданы размещенным на судне детям. Оставшиеся календари будут переданы в детские дома Эстонии.