Новости Эстонии
27.11.2022, 14:51

ФОТО | Украинским детям вручили на борту парома Isabelle рождественские подарки

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Вручение рождественских календарей
Вручение рождественских календарей
ФОТО: Tallink

На борту теплохода Isabelle, который стоит в Таллиннском порту и стал местом временного размещения украинских военных беженцев, экипаж раздал сегодня детям сладкие рождественские календари.

Судовладельческая фирма Tallink начала кампанию про сбору средств на календари (она проходила в офисах, на судах и в гостиницах) в начале ноября. Всего работники и клиенты Tallink собрали денег на более чем 500 календарей.

Сегодня рождественские подарки были розданы размещенным на судне детям. Оставшиеся календари будут переданы в детские дома Эстонии.

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