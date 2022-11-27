102-летняя украинка о Голодоморе и войне РФ против Украины

Старушка сидит в своем доме на диване и одну за другой расплетает нити. Она уже плохо видит и слышит, но все еще хочет работать - и плетет маскировочные сетки для украинских военных. 102-летняя Любовь Ярош сейчас живет в селе Ходорков, а родилась в соседнем - Пустельники Житомирской области, в далеком 1920 году.

Семья Любови была достаточно богатой: держали кур, свиней, коров, лошадей. Но потом скот и все орудия забрали в колхоз. Когда начался Голодомор, Любови было всего 13 лет.

„Хлеба старого не хватило, а нового не дождались“

Есть было нечего, вспоминает женщина: „Хлеба старого не хватило, а нового не дождались. У кого-то был картофель, то выбирали, чтобы на той шелухе были ростки. Эту шелуху сажали на картошку, чтобы родила. Так мы разводили картошку“.

Чтобы выжить - рвали липу с крапивой, перетирали и пекли лепешки. А из свеклы варили чай. „Немножко пшеницы соберешь на крупу, да такой жидкий суп варили. Раз похлебаешь, поешь и лежишь“, - рассказывает Любовь.

Из-за постоянного недоедания у Любы опухли руки и ноги: „Опухшие руки были, раны такие были. Ходить было невозможно. Папа меня выносил на улицу“. Она грезила по ночам, родители думали, что девушка не выживет. Тогда от голода погибало очень много детей, вспоминает очевидица: „Умирали по домам дети. Какие такие мужчины поживее были, пришли в дом: этот на печи лежит, этот там лежит. Собрали их, на фуру положили, яму выкопали большую, там десять или сколько детей. Всех в эту яму покидали и позакапывали“.

„Умирали по домам дети“

Любовь Ярош росла с пятью братьями и сестрами. Старший брат Михаил скончался от побоев. Его поймал объездчик, когда парень шел в другую деревню искать свеклу для своих родных. А маленькая сестра Оля умерла от голода.