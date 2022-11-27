ПРЯМО СЕЙЧАС | В Таллинне проходит финал Президентского турнира по дебатам

Видеотрансляцию турнира можно смотреть здесь.

По словам президента Алара Кариса, навык аргументации нужен в каждой жизненной сфере и на каждой должности, поэтому важно, чтобы наряду с приобретением фактических знаний молодежь могла попробовать свои силы в искусстве дискутировать.

„Турнир по дебатам – хорошая возможность поупражняться в том, как постоять за свои идеи и взгляды, сделать так, чтобы твой голос был лучше слышен в обществе“, – считает президент Карис.

По словам действующего руководителя Общества дебатов Эстонии Кристин Партс в этом году особенно много участников турнира. „Вместе с судьями и волонтерами в турнире участвует 448 человек, из которых 345 человек – дебатеры. На турнире 234 человека дебатирует на эстонском языке и 111 на русском“, – комментирует Партс.

Турнир предназначен для молодых людей, которые только начали заниматься дебатами и хотели бы опробовать свои навыки аргументации на раундах турнира. У всех участников были возможности испытать свои навыки в трех предварительных раундах, после которых две лучшие команды прошли в финал.

Турнир по дебатам проходит сегодня в Таллиннском английском колледже. Финалистов объявят в 17.15, а награждение победителей начнется в 19.00. Президент Карис участвует в эстоноязычной части турнира.