В столичном Кристийне обновили тропу приключений парка Лёвенру

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сказал, что реализованная в рамках народного бюджета Таллинна тропа приключений в парке Лёвенру очень популярна. Однако, поскольку вечера становятся более темными, дополнительное освещение было крайне необходимо, чтобы каждый житель смог безопасно проводить там гораздо больше времени.

„Это одна из самых больших приключенческих троп в Эстонии. Люди с удовольствием проводят свободное время на свежем воздухе, если для них созданы разнообразные возможности. На бесплатную тропу приключений приглашаются все желающие. Необходимо лишь соблюдать меры безопасности и разумно оценивать свои физические способности“, - пояснил Рийбе.

Освещение тропы приключений включается вместе с уличными фонарями и выключается в 23:00.