„Отчаяние – это не решение проблемы“: история о том, с какими приключениями нарвский завод покорил европейский рынок теннисных ракеток
Нарвский ракетный завод покорил европейский рынок – звучит так, как будто в Ида-Вирумаа строят ракеты, но от нас скрывают. Но нет, эта история не про космос. Хотя объемы поставок ракеток для настольного тенниса нарвского завода вполне можно назвать космическими.
Предприятие, на котором работает всего 30 человек, легко справляется с потребностями европейского рынка ракеток для настольного тенниса в профессиональном сегменте. Почти все топовые спортивные мировые бренды являются клиентами завода в Ида-Вирумаа. А из-за пандемии, которая сбила графики поставок спортинвентаря в Европу, NTT начал успешно конкурировать даже с Китаем.
Мог ли представить себе Горбачёв в далеком 1987 году, когда он начал бороться с пьянством и виноградниками в СССР, что обеспечит эстонскому городу стабильный доход и уважение преславутого Запада в будущем.
Именно благодаря сухому закону был издан указ, по которому Министерство деревообрабатывающей промышленности Советского Союза решило построить в Эстонии на базе нарвского мебельного комбината завод по производсту ракеток. Предполагалось, что уникальный завод обеспечит заскучавший без алкоголя советский народ дешевым спортинвентарем. Как сейчас сказали бы, целевой аудиторией нарвского завода должны были стать 290 миллионов жителей Советского Союза.
Ракетки и мячик – все, ты в игре, уже спортсмен
Поскольку настольный теннис был популярен в то время – игровые столы стояли почти на всех спортивных площадках, в школах и в уголках отдыха на всех крупных заводах – то перспектива производить свои ракетки выглядела очень радужно. И кстати, надежды Совесткого правительства оправдались. Завод, на строительство которого потратили шесть миллионов долларов, планировали окупить за три года, а окупили всего за год. Для обеспечения качества продукции Министерство подсуетилось и купило лицензию шведской фирмы STIGА. И в 1987 году начальник цеха Нарвского мебельного комбината Олег Углов возглавил строительство нового завода. Процесс прошел успешно. В 1990 году уровень рентабельности завода составил более 200%.
Начало трудностей и хитрые схемы европейских бизнесменов
Музыка, увы, играла недолго. В 1991 году оказалось, что многомиллионной целевой аудитории у нового завода больше нет, как нет великого и могучего, рухнувшего СССР. Хаос, бардак и отчаянный поиск, как выжить, – вот что пришло на смену нескольким счастливым и успешным годам работы некогда перспективного производства.
Завод стартовал с выпуска трех моделей теннисных ракеток, чего вполне хватало для неприхотливого советского рынка. Но к 1993 году этот рынок полностью встал и однотипными ракетками склады предприятия оказались забиты под завязку. Идея продавать ракетки внутри Эстонии никак себя не оправдала. Три года Олег Углов искал варианты выхода из сложившейся ситуации. По словам его дочери, Анастасии Яковлевой, которая уже 17 год отвечает за маркетинг NTT и является членом правления, пожалуй, только он верил в возможность спасения завода в то время. В основном все считали его песенку спетой.
Запустили производство дверей. Спрос на них был, разумеется, больше. После к дверям добавился и выпуск оконных рам. Ракетки делать перестали. Простой длился четыре месяца.
Сам Олег Углов вспоминает, что это решение открыть новые направления помогло им выиграть время и сохранить большую часть сотрудников предпрития. Но нельзя было стоять на месте. Поскольку они владели технологией производства ракеток, решили найти во что бы то ни стало новый рынок сбыта и снова стать успешным заводом.
Конечно, взор упал, по словам Углова, на „загнивающий запад“. Руководство завода разослало 30 писем потенциальным западным партнерам с предложением о сотрудничестве. Ответил всего лишь один француз, владелец международной компании, который пообещал нарвскому заводу завалить его заказами. Для него стоимость покупки завода оказалась смешной. Поздее выяснилось, что бизнес того француза уже шел ко дну. И меньше чем через год он продал его вместе с нарвским заводом своему другу итальянцу. Новый владелец поздно понял, что купил бизнес на грани банкротства. Арбитраж по поводу печального исхода сделки продолжался три года. Все это время, конечно, итальянцам было не до какого-то эстонского производства ракеток. Олег Углов вспоминает, что тот опыт позволил ему снять розовые очки и убедиться, что западные бизнесмены – это не всегда пример порядочности и толковости в делах.
„Одно важное дело они все же сделали для нас, – говорит Анастасия Яковлева, – открыли европейский рынок сбыта, но вкладываться в производство никто из них не хотел, мы работали в убыток“.
На грани банкротства: кризис за кризисом
Найти общий язык с потенциальными покупателями на первых порах заводу было сложно, потому что привычные для СССР схемы не работали. Потом разразился азиатский кризис, российский дефолт. Завод продолжал балансировать на грани банкротства. И когда казалось, что выхода уже нет, Олег Углов, верящий в свое детище, предпринял попытку уговорить шведскую компанию STIGA выкупить завод у итальянцев. Она заинтересовалась. Но потом ее управленцы отказались от сделки. И сколько Углов ни искал партнеров или новых владельцев, ничего у него не получалось: время было сложное и вкладываться в производство бизнесмены побаивались. Завод продолжал идти на дно.
„В итоге в 2003 году отец заложил все, что у него было, и выкупил завод, – рассказывает Анастасия, для которой продолжать дело отца сегодня – это гордость и честь. – У него кристальная репутация, ему дали кредит на доверии, он никогда никого не подводил, не бросал. Но заложено было у него все еще много лет. У отца душа болела за завод, может быть даже больше, чем за нас с братом. Он столько с ним пережил, что потерять его или привести к банкротству было бы для него абсолютно недопустимо“.
Тогда у предприятия было две территории. Цех резины располагался там, где находился в то время мебельный комбинат, а лесопильный цех – на месте, где сейчас стоит торговый комплекс FAMA. В 2022 году завод уже отдельно закупает шпон, фанеру, каучук, другие нужные компоненты, работает на современных станках, а тогда основания ракеток нарезали из бревен. Количество сотрудников уменьшилось. Но интересно, что почти 70% нынешних специалистов завода работают на нем с первых дней.
Быть или не быть: качество или количество?
Еще до покупки завода Олег Углов принял в 2000 году стратегически верное решение о специализации предприятия: решили ориентироваться на профессиональную гамму теннисных ракеток. „Отец хотел делать эксклюзивный продукт, чтобы зарабатывать на качестве, – вспоминает Анастасия. – А его коллега был убежден, что лучше работать как китайцы: делать много и не замахиваться на качество. Но в итоге сделали верную ставку на эксклюзив. Таких компаний, как у нас, в Европе нет. Это сложное производство, поэтому и нет конкурентов. Есть пара небольших компаний, которые делают продукцию только под свою торговую марку, а мы производим продкуцию для большинства мировых профессиональных спортивных брендов, а также для нескольких топовых брендов фэшн-индустрии“.
NTT выпускает ракетки и для любителей настольного тенниса. У завода есть два собственных бренда Atemi и Donier. Они продаются в спортивных магазиных во многих странах бывшего СССР, в Польше и на маркетплейсах по всей Европе. Те, кто знает толк в качестве ракеток, говорят, что они как роллс-ройс среди остальных брендов масс-маркета. „Мы продаем ракетки под своим брендом успешно в течение уже 20 лет, раз в пять лет меняем коллекции, – поясняет Анастасия Яковлева. – Раньше выпускали только три варианта, а теперь их значительно больше“.
Вызовы последних лет
Конечно, не все так гладко складывалось в истории предпрития и после налаживания связей с мировыми спортивными компаниями. Пандемия выглядела страшно, но в каком-то смысле даже помогла NTT найти новых клиентов. У китайцев стали возникать простои на производстве, они не могди доставлять товар в назначенный срок. А нарвский завод работал.
„Сейчас в связи с военной ситуацией с логистикой стало сложнее, – комментирует Яковлева. – Поставщики буксуют. Например, в пандемию в Германии на заводе, который производит резиновые накладки, народ распустили и теперь не могут набрать новый штат. Чтобы получить заказ приходится ждать до девяти месяцев. Но мы увеличили склады, поэтому для наших клиентов время ожидания поставки ракеток практически не изменилось. Нашим большим преимуществом перед Китаем является то, что мы находимся в Европе: в течение недели у наших заказчиков товар на месте. И конечно, качество – это наш главный приоритет. Так что теперь мы даже успешно конкурируем и с Китаем“.
Основная сложность, с которой столкнулся завод в этом году, как и у многих других эстонских компаний – это резкое повышение стоимости энергоресурсов. „Счета за электричество не перестают удивлять, особенно счет за август впечатлил, – говорит Анастасия Яковлева. – Хотя мы работали всего две недели после отпуска“.
Чтобы справиться с ситуацией, руководство пробовало менять время производства для подстойки под дешевые часы потребления электричества. По словам маркетолога, тревожно в августе было как раз от неизвестности, что же будет дальше. У завода шли хорошие обороты, но когда не понимаешь, сколько по времени продолжится кризис при огромной инфляции, то появляется страх. Сейчас NTT перешел на универсальный тариф оплаты за электричество. Это уже помогает им планировать свою деятельность и не бояться будущего. Завод в этом году уже дважды повысил стоимость ракеток совокупно на 6-8 % и руководство надеется, что это достаточная мера.
„Хотели поставить солнечные батареи, но мы работаем в приграничном городе и должны с этого года получать разрешение от военных на их размещение, потому что если у батарей быдет высокая мощность, можем помешать оборудованию пограничников, – рассказывает Анастасия. – Пока уточняем детали. От государства субсудий не было, но мы и не сильно рассчитывали, стараемся справляться собственными силами. Нас немного, а выработка хорошая. У нас отличные станки, технологии и специалисты. За счет этого повышаем эффективность всего производственного процесса“.
Клиенты подкидывают заводу новые задачки постоянно. То Международная Федерация настольного тенниса попросит поменять цвет резины на ракетках, то еще что-то эдакое выдумают спортивные компании. Генеральный директор завода Роман Бабинец находится в постоянном гиперактивном поиске современных решений. Возможно, именно то, что приходится все время держать руку на пульсе, находить новые точки для улучшения продукции и помогает руководству завода мыслить креативно и позитивно.
„Главное в нынешних условиях, я считаю, не садиться на диван с мрачными мыслями о будущем, а продолжать делать то, что ты делаешь, – говорит Яковлева. – Просто продолжать спокойно, плодотворно трудиться. Отчаяние – это не решение проблемы. За 35 лет у нас такие взлеты и падения были, что данные трудности не кажутся глобальными. Есть понимание, что если плыть, то куда-нибудь выплывешь. Так что, плывем!“