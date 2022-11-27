„Отчаяние – это не решение проблемы“: история о том, с какими приключениями нарвский завод покорил европейский рынок теннисных ракеток

Музыка, увы, играла недолго. В 1991 году оказалось, что многомиллионной целевой аудитории у нового завода больше нет, как нет великого и могучего, рухнувшего СССР. Хаос, бардак и отчаянный поиск, как выжить, – вот что пришло на смену нескольким счастливым и успешным годам работы некогда перспективного производства.

Поскольку настольный теннис был популярен в то время – игровые столы стояли почти на всех спортивных площадках, в школах и в уголках отдыха на всех крупных заводах – то перспектива производить свои ракетки выглядела очень радужно. И кстати, надежды Совесткого правительства оправдались. Завод, на строительство которого потратили шесть миллионов долларов, планировали окупить за три года, а окупили всего за год. Для обеспечения качества продукции Министерство подсуетилось и купило лицензию шведской фирмы STIGА. И в 1987 году начальник цеха Нарвского мебельного комбината Олег Углов возглавил строительство нового завода. Процесс прошел успешно. В 1990 году уровень рентабельности завода составил более 200%.

Именно благодаря сухому закону был издан указ, по которому Министерство деревообрабатывающей промышленности Советского Союза решило построить в Эстонии на базе нарвского мебельного комбината завод по производсту ракеток. Предполагалось, что уникальный завод обеспечит заскучавший без алкоголя советский народ дешевым спортинвентарем. Как сейчас сказали бы, целевой аудиторией нарвского завода должны были стать 290 миллионов жителей Советского Союза.

Мог ли представить себе Горбачёв в далеком 1987 году, когда он начал бороться с пьянством и виноградниками в СССР, что обеспечит эстонскому городу стабильный доход и уважение преславутого Запада в будущем.

Предприятие, на котором работает всего 30 человек, легко справляется с потребностями европейского рынка ракеток для настольного тенниса в профессиональном сегменте. Почти все топовые спортивные мировые бренды являются клиентами завода в Ида-Вирумаа. А из-за пандемии, которая сбила графики поставок спортинвентаря в Европу, NTT начал успешно конкурировать даже с Китаем.

„Одно важное дело они все же сделали для нас, – говорит Анастасия Яковлева, – открыли европейский рынок сбыта, но вкладываться в производство никто из них не хотел, мы работали в убыток“.

Конечно, взор упал, по словам Углова, на „загнивающий запад“. Руководство завода разослало 30 писем потенциальным западным партнерам с предложением о сотрудничестве. Ответил всего лишь один француз, владелец международной компании, который пообещал нарвскому заводу завалить его заказами. Для него стоимость покупки завода оказалась смешной. Поздее выяснилось, что бизнес того француза уже шел ко дну. И меньше чем через год он продал его вместе с нарвским заводом своему другу итальянцу. Новый владелец поздно понял, что купил бизнес на грани банкротства. Арбитраж по поводу печального исхода сделки продолжался три года. Все это время, конечно, итальянцам было не до какого-то эстонского производства ракеток. Олег Углов вспоминает, что тот опыт позволил ему снять розовые очки и убедиться, что западные бизнесмены – это не всегда пример порядочности и толковости в делах.

Сам Олег Углов вспоминает, что это решение открыть новые направления помогло им выиграть время и сохранить большую часть сотрудников предпрития. Но нельзя было стоять на месте. Поскольку они владели технологией производства ракеток, решили найти во что бы то ни стало новый рынок сбыта и снова стать успешным заводом.

Завод стартовал с выпуска трех моделей теннисных ракеток, чего вполне хватало для неприхотливого советского рынка. Но к 1993 году этот рынок полностью встал и однотипными ракетками склады предприятия оказались забиты под завязку. Идея продавать ракетки внутри Эстонии никак себя не оправдала. Три года Олег Углов искал варианты выхода из сложившейся ситуации. По словам его дочери, Анастасии Яковлевой, которая уже 17 год отвечает за маркетинг NTT и является членом правления, пожалуй, только он верил в возможность спасения завода в то время. В основном все считали его песенку спетой.

На грани банкротства: кризис за кризисом

Найти общий язык с потенциальными покупателями на первых порах заводу было сложно, потому что привычные для СССР схемы не работали. Потом разразился азиатский кризис, российский дефолт. Завод продолжал балансировать на грани банкротства. И когда казалось, что выхода уже нет, Олег Углов, верящий в свое детище, предпринял попытку уговорить шведскую компанию STIGA выкупить завод у итальянцев. Она заинтересовалась. Но потом ее управленцы отказались от сделки. И сколько Углов ни искал партнеров или новых владельцев, ничего у него не получалось: время было сложное и вкладываться в производство бизнесмены побаивались. Завод продолжал идти на дно.

„В итоге в 2003 году отец заложил все, что у него было, и выкупил завод, – рассказывает Анастасия, для которой продолжать дело отца сегодня – это гордость и честь. – У него кристальная репутация, ему дали кредит на доверии, он никогда никого не подводил, не бросал. Но заложено было у него все еще много лет. У отца душа болела за завод, может быть даже больше, чем за нас с братом. Он столько с ним пережил, что потерять его или привести к банкротству было бы для него абсолютно недопустимо“.

Тогда у предприятия было две территории. Цех резины располагался там, где находился в то время мебельный комбинат, а лесопильный цех – на месте, где сейчас стоит торговый комплекс FAMA. В 2022 году завод уже отдельно закупает шпон, фанеру, каучук, другие нужные компоненты, работает на современных станках, а тогда основания ракеток нарезали из бревен. Количество сотрудников уменьшилось. Но интересно, что почти 70% нынешних специалистов завода работают на нем с первых дней.

Быть или не быть: качество или количество?