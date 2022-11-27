Генералы ФСО готовятся защищать Путина от переворота: привлекут священников, гипнотизеров и политруков

В разделе „Военная опасность“ предлагается „оперативное информирование и разъяснение задач, стоящих перед подразделением, и проведение занятий по общественно-государственной подготовке (не менее 1 часа в неделю)“. В случае военной опасности не исключается эвакуация из Москвы членов семей офицеров кремлевской охраны. Подбадривать и утешать подчиненных поручено командирам подразделений и психологам из Управления кадров ФСО.

В части „Повышенная боевая готовность“ рекомендуется проведение индивидуальных бесед с отдельными офицерами охраны, доведение до личного состава ОУ ФСО внутренней, международной и военно-политической обстановки. Кроме того, предусмотрены посещения в Кремле Зала славы и истории ФСО и экскурсия в собор Казанской иконы Божьей Матери.

В переходный к военному времени период предлагается организовать „выполнение мероприятий по морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности“ офицеров ФСО и „подготовку донесений о морально-психологическом состоянии личного состава“.

В распоряжении редакции оказался проект секретного „Плана морально-психологического обеспечения перевода Оперативного управления ФСО <далее — ОУ ФСО — The Insider> с мирного на военное время“. Это управление является ключевым в кремлевской охране и отвечает не только за безопасность первых лиц, но и выполняет внутри ФСО функции контрразведки. Проект разделен на четыре части:

ФСО готовят личный состав к „массированной идеологической атаке“, при которой противник использует СМИ, соцсети, религиозные организации, гипноз (!), пси-генераторы (?!) и даже некие „предметы повседневного обихода в подготовленной упаковке“. В числе ответных мер генералы планируют контрвнушение, проведение еженедельных политзанятий, коллективный поход в храм и выявление офицеров ФСО с неустойчивой психикой и неадекватной реакцией. За реализацию плана отвечает непосредственно заместитель директора ФСО генерал Александр Комов. По сообщению источника из охраны Кремля, генерал Комов не только отличается повышенной бдительностью, но и внимательно прислушивается к советам астрологов и экстрасенсов.

Помимо соцсетей и гипноза, как указано в плане, противник намерен применить более изощренные методы: 1) программные и аппаратные закладки, содержащие функции создания звуковых и визуальных эффектов, 2) психокорректирующие игры, 3) химические и биологические рецептуры психологического действия, 4) компьютерные пси-вирусы и программы скрытого воздействия на операторов ЭВТ <электронно-вычислительной техники — The Insider>, 5) пси-генераторы, 6) низкочастотные акустические генераторы, 7) рекламную продукцию, 8) предметы повседневного обихода в подготовленной упаковке.

Авторы из ФСО особо подчеркивают, что враг хитер и коварен и в первую очередь будет добиваться „снижения психологической устойчивости личного состава, его моральной дезориентации и доведения до состояния неготовности оказывать сопротивление“. В числе главных угроз они называют телевидение, радио, печатные СМИ, соцсети в интернете, книги, брошюры, листовки и плакаты. Кроме того, агенты иностранных разведок могут задействовать общественные движения, неправительственные и религиозные (псевдорелигиозные) организации и дотянуться до родственников офицеров ФСО. Особый упор делается на неких лиц, „подготовленных для психологического заражения личного состава и обладающих гипнотическими способностями“. Правда, что это за лица и каким образом они могут загипнотизировать и психологически заразить вышколенную кремлевскую охрану, в документе не уточняется.

Составители плана заранее предупреждают, что в случае переворота у некоторых защитников Кремля могут возникнуть: подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, чувство страха и беспокойство за свою жизнь. В числе ответных мер предлагается использовать „контрвнушение“, „контрубеждение“, „перехват инициативы“, „подмену объектов“ и проведение доверительных бесед с молодыми сотрудниками, имеющими склонность к нервно-психической неустойчивости. К наименее устойчивым необходимо прикрепить наиболее политически подкованных офицеров ФСО. Или отправить психологически уязвимых сотрудников в госпиталь.

С наступлением „Полной боевой готовности“ необходимо „разъяснить личному составу требования российского законодательства об ответственности за воинские преступления, о недопущении растерянности и паники среди военнослужащих и членов их семей“. И дополнительно привести примеры героизма и мужества офицеров ФСО.

Упоминаемые в секретном плане психокорректирующие игры в основном предназначены для выработки внимания и преодоления страхов у детей дошкольного возраста. Для этих целей детские психологи используют куклы людей или животных. Как это будет выглядеть на практике с участием агентов иностранных разведок и офицеров ФСО, даже трудно себе представить.

Компьютерные пси-вирусы, чем бы они ни были, можно смело исключить из методов психологического воздействия на личный состав. Поскольку из-за массового посещения офицерами кремлевской охраны зарубежных порносайтов, особенно в ночное время, доступ в интернет ограничили еще несколько лет назад. А пользоваться сотовыми телефонами и планшетами во время дежурства в Кремле строго запрещено.

О пси-генераторе, или, как его называют, генераторе „черной материи“, разработка которого якобы велась в секретных центрах ЦРУ, много писалось в желтой прессе, и на подобных публикациях набило себе руку не одно поколение любителей конспирологических версий и псевдонаучных теорий. В Советском Союзе тоже велись работы по созданию психологического оружия, вложили уйму денег, но из-за мизерных результатов секретную программу закрыли.

Низкочастотные акустические генераторы вряд ли смогут ослабить моральный дух личного состава, поскольку используются для устранения неполадок и ремонта электронных или электроакустических устройств. Тем более, непонятно, как иностранные агенты собираются пронести и установить в Кремле эти приборы.

Остается загадкой также, что подразумевается под „подготовленной упаковкой“. Оберточная бумага с надписью „бросай оружие и сдавайся в плен“?