За рубежом
27.11.2022, 10:43

Генштаб ВСУ: в России готовят новую волну „скрытой мобилизации“ с 10 декабря

 
Антивоенный митинг. Иллюстративное фото
Антивоенный митинг. Иллюстративное фото
ФОТО: Keiko Hiromi | globallookpress.com

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что с 10 декабря в России может начаться новая волна „скрытой мобилизации“ в армию. Об этом говорится в утренней сводке ведомства 27 ноября.

По имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск, пишет „Медуза“.

Так называемая „частичная мобилизация“ была объявлена в России 21 сентября. Пункт указа президента РФ, в котором говорится, сколько человек планируют призвать на военную службу, засекречен. Минобороны РФ сообщало, что речь идет о 300 тысячах мобилизованных. В конце октября было объявлено, что мобилизация завершена и план по призыву на войну выполнен. Однако указ о завершении мобилизации издан не был. Ранее источники „Медузы“ сообщали, что зимой власти могут провести второй этап мобилизации. Официально в Кремле такие планы отрицают.

Напоминаем, что во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

RusDelfi
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