Наступили тяжелые времена? Читайте, где и как можно продать ненужные вещи

Часто ли вы проводите „инвентуру“ в своих шкафах? Может быть, там есть забытая пара обуви, которая вам уже не нравится, или шуба, которую вы больше не наденете? Не пылятся ли у вас на антресолях подаренные когда-то столовые сервизы, елочные украшения или пара гантелей? А может быть у вас целая тумбочка старых телефонов? На балконе лежит почти новый набор инструментов для ремонта и моющий пылесос, которым вы так и не научились пользоваться? Все это и не только можно продать в хорошие руки и получить вполне приличную сумму. А заодно и освободить место дома.

Для тех, кто в сети

Конечно, в наше время самый удобный способ продать б/у вещи – сделать это через интернет. На онлайн-просторах довольно много площадок, предназначенных специально для сделок купли-продажи между частными лицами. Для тех, кто умеет пользоваться компьютером, не составит большого труда поставить свою вещь на продажу.

Прежде чем разместить объявление о продаже вещи, надо ее сфотографировать в выгодном свете, т. е. так, чтобы она заинтересовала покупателя. Хорошую фотографию вполне можно сделать любым смартфоном с фотокамерой. Можно поставить объявление и без фотографии, но это значительно снижает количество потенциальных покупателей, которые хотят видеть, что им предлагают.

Наиболее популярные эстонские интернет-платформы для продажи – osta.ee, soov.ee и okidoki.ee. Принцип работы у всех сайтов почти одинаковый.

После того, как сделано презентабельное фото, надо создать объявление на одном из указанных сайтов. На okidoki и osta сначала придется зарегистрироваться, затем добавлять объявление с фотографией и описанием товара. На soov регистрация необязательна. Добавление объявлений на всех сайтах бесплатное. Платными могут быть дополнительные услуги, например автоматическое поднятие объявления, чтобы больше покупателей его видели.