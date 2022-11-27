Наступили тяжелые времена? Читайте, где и как можно продать ненужные вещи(4)
Тяжелые времена заставляют людей искать новые денежные источники. Одним из простых вариантов заработать немного денег может стать продажа ненужных вещей, которые еще могут представлять ценность – если не для их обладателя, то для потенциального покупателя, пишет "МК-Эстония“. Речь о всевозможных вещах – от одежды, книг, игрушек и посуды до мебели, электронных гаджетов, золотых украшений и антиквариата. Продать их можно как через интернет, так и другими способами. Но надо учитывать разные нюансы.
Часто ли вы проводите „инвентуру“ в своих шкафах? Может быть, там есть забытая пара обуви, которая вам уже не нравится, или шуба, которую вы больше не наденете? Не пылятся ли у вас на антресолях подаренные когда-то столовые сервизы, елочные украшения или пара гантелей? А может быть у вас целая тумбочка старых телефонов? На балконе лежит почти новый набор инструментов для ремонта и моющий пылесос, которым вы так и не научились пользоваться? Все это и не только можно продать в хорошие руки и получить вполне приличную сумму. А заодно и освободить место дома.
Для тех, кто в сети
Конечно, в наше время самый удобный способ продать б/у вещи – сделать это через интернет. На онлайн-просторах довольно много площадок, предназначенных специально для сделок купли-продажи между частными лицами. Для тех, кто умеет пользоваться компьютером, не составит большого труда поставить свою вещь на продажу.
Прежде чем разместить объявление о продаже вещи, надо ее сфотографировать в выгодном свете, т. е. так, чтобы она заинтересовала покупателя. Хорошую фотографию вполне можно сделать любым смартфоном с фотокамерой. Можно поставить объявление и без фотографии, но это значительно снижает количество потенциальных покупателей, которые хотят видеть, что им предлагают.
Наиболее популярные эстонские интернет-платформы для продажи – osta.ee, soov.ee и okidoki.ee. Принцип работы у всех сайтов почти одинаковый.
После того, как сделано презентабельное фото, надо создать объявление на одном из указанных сайтов. На okidoki и osta сначала придется зарегистрироваться, затем добавлять объявление с фотографией и описанием товара. На soov регистрация необязательна. Добавление объявлений на всех сайтах бесплатное. Платными могут быть дополнительные услуги, например автоматическое поднятие объявления, чтобы больше покупателей его видели.
Цену товара покупатель может выставлять любую на свое усмотрение. На сайте osta есть возможность устроить аукцион для продажи своей вещи, но за это придется доплатить. Сумма зависит от цены вашего товара. Разработчики сайта акцентируют внимание на безопасности и на том, чтобы товар дошел до покупателя. Пользователи могут оставлять отзывы о сделках друг с другом. Благодаря этому можно сразу понять, насколько честен продавец или покупатель.
На okidoki в отличие от других сайтов покупатели могут предлагать свою цену за товар. Но это не аукцион, как на osta.ee. Продавец изначально указывают свою цену, но может посмотреть и цены, предложенные потенциальными покупателями за его товар.
Кроме указанных сайтов большой популярностью для купли-продажи б/у вещей пользуется Marketplace в социальной сети Facebook. Любой пользователь этой сети может покупать и продавать всевозможные товары через этот своеобразный рынок. Плюс данной платформы в том, что можно очень быстро создать объявления, загрузив фото товара прямо с телефона. Заинтересованные покупатели пишут напрямую продавцу, разговор проходит в режиме чата, а не в виде отдельных сообщений, как на других сайтах продаж. Поставить объявление можно бесплатно, Facebook лишь предложит вам платное продвижение и автоматическое обновление объявления. Но успешно продать хороший товар можно и без этого.
Серьезный минус, который может оставить с носом как продавца, так и покупателя, в том, что нет никаких гарантий честности второй стороны. Marketplace никак не контролируют сам процесс сделки.
Как правило, сделка проводится по договоренности, либо при личной встрече продавца и покупателя, либо сначала покупатель оплачивает товар банковским переводом на счет продавца, после чего последний отправляет товар почтой. Нередки случаи, когда покупатель так и не получает оплаченный товар, а продавец просто пропадает, не выходит на связь. Но есть случаи, когда и продавцы страдают от лжепокупателей.
Через посредников
Если онлайн продажи не для вас, то можно отнести ненужные вещи в комиссионный магазин. В Таллинне их довольно много. Есть магазины, которые принимают все, от одежды до посуды и мебели. Другие же магазины ориентированы, например, только на детские вещи или на б/у одежду известных брендов.
Принцип работы таких комиссионок прост: продавец арендует место (стеллаж, полку, вешалки и т. п.), где может разместить свой товар. На каждую вещь продавец ставит свою цену, и на этом его работа окончена. Список продаваемых вещей остается у персонала магазина. По истечении срока аренды продавец может забрать то, что не было куплено, или продлить аренду места и ждать, когда будут распроданы остальные вещи. Цены на аренду места зависят от конкретного магазина – в среднем это 15 евро в неделю. Если арендовать место сразу на долгий срок, действуют скидки.
Комиссионный магазин – это хороший вариант для тех, кто продает сразу много вещей, например много детской одежды, которая обычно бывает в хорошем состоянии и раскупается довольно активно.
Если же речь о ситуации, когда хочется максимально быстро избавиться от ненужной вещи или деньги нужны срочно, то можно воспользоваться услугами ломбардов. Конечно, одежду в ломбард не сдашь, но, например, за велосипед, телевизор, старый телефон или инструменты там могут предложить примерно до 80% стоимости вещи. Правда, услуга ломбарда подразумевает, что спустя некоторое время вы выкупаете вещь обратно. Но это, в общем-то, необязательно.
Есть и организации, которые аналогично ломбарду могут просто выкупить вашу вещь. Например, Kõigekokkuost предлагает до 80% от рыночной стоимости различных вещей. Хотя, по мнению владельца фирмы Филипа Мяги, далеко не все вещи представляет ценность.
„Люди часто предлагают нам то, что, по их мнению, ценно, но на самом деле нет. Часто приходится объяснять это клиентам. Например, предлагают фотоаппараты Zenit, но на них нет спроса, потому что это не редкость, их миллионами делали. Игрушки – в магазине покупать дорого, но потом рыночной стоимости они не имеют, чтобы их перепродать. Книги мы покупаем, но только очень редкие экземпляры. Одежду – только брендовую, – говорит Филип Мяги. – Чаще всего все же нам предлагают мобильные телефоны, компьютеры, самокаты, велосипеды, строительные инструменты. Покупаем антиквариат и живопись, мебель, недвижимость, машины. От рыночной стоимости мы даем людям 80–90%. Потом продаем эти вещи и зарабатываем свои 10–20%. За много лет мы уже хорошо узнали, что сколько стоит и как это продать“.
Он отмечает, что в последнее время довольно много людей покупают б/у вещи. И, на взгляд Мяги, это правильно – нет нужды покупать втридорога новую вещь, если можно купить такую же намного дешевле. Особенно в такие времена, когда люди все больше стараются экономить.
„Люди даже не представляют, сколько денег лежит у них на полках. У многих нет времени заниматься продажей. Для этого мы и существуем, чтобы сразу купить то, что человеку не нужно“, – добавляет Мяги.
Дедовский способ
На фоне всех перечисленных вариантов продать ненужные вещи уже несколько архаичным кажется вариант написать обычное объявление о продаже на листе бумаги. Такое объявление можно повесить на инфостенде в своем же доме, разместить на специальной доске объявлений в некоторых торговых центрах или приклеить на фонарный столб на улице. Ну и, конечно, подать объявление о продаже по-прежнему можно в газету. Бланк для бесплатной подачи объявления в „МК-Эстонию“ можно найти на странице 50. Удивительно, но такие способы тоже работают.