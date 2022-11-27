Пять самых актуальных вопросов о счетах за отопление: отвечает представитель Utilitas

1. Что можно сказать о потреблении у частных клиентов Utilitas за октябрь этого года? Оно больше, чем в прошлом году, или осталось примерно на том же уровне?

– Потребление тепла многоквартирными домами в октябре этого года было примерно на десятую долю меньше, чем в предыдущем году, что было в основном связано с более теплой, чем обычно, температурой воздуха. Однако в этом году многие здания начали отапливать помещения чуть позже, что отразилось на сентябрьских цифрах, где продажи тепла были почти на пятую часть ниже, чем в предыдущем году.

2. Все ли частные клиенты получат автоматически государственную компенсацию за отопление? Если нет, то кто будет исключением?

– Начиная с октября бытовому потребителю централизованного теплоснабжения будет со стороны государства компенсироваться стоимость тепла, превышающая цену 80 евро/МВтч (без НДС) в размере 80 процентов. Например, если цена тепла, распределяемого по сети централизованного теплоснабжения, составляет 97,15 евро/МВтч (текущая предельная цена в Таллинне), она снизится до уровня 83,4 евро/МВтч для потребителя.

Государственная компенсация рассчитывается исходя из типа здания. Все здания, в которых полностью только жилые помещения или они составляют большую часть здания, автоматически попадают под компенсацию. Если в здании есть жилые помещения, но их доля в здании составляет менее половины, автоматический расчет компенсации не применяется. Эти владельцы зданий имеют возможность обратиться за компенсацией в Центр экологических инвестиций (KIK). Необходимо, чтобы здание было зарегистрировано как жилое здание в Строительном реестре.

3. Что может сделать каждый клиент, чтобы снизить свои счета за отопление?