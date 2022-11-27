Пять самых актуальных вопросов о счетах за отопление: отвечает представитель Utilitas
На вопросы „МК-Эстонии“ ответила представитель фирмы-поставщика тепла Ольга Петрова.
1. Что можно сказать о потреблении у частных клиентов Utilitas за октябрь этого года? Оно больше, чем в прошлом году, или осталось примерно на том же уровне?
– Потребление тепла многоквартирными домами в октябре этого года было примерно на десятую долю меньше, чем в предыдущем году, что было в основном связано с более теплой, чем обычно, температурой воздуха. Однако в этом году многие здания начали отапливать помещения чуть позже, что отразилось на сентябрьских цифрах, где продажи тепла были почти на пятую часть ниже, чем в предыдущем году.
2. Все ли частные клиенты получат автоматически государственную компенсацию за отопление? Если нет, то кто будет исключением?
– Начиная с октября бытовому потребителю централизованного теплоснабжения будет со стороны государства компенсироваться стоимость тепла, превышающая цену 80 евро/МВтч (без НДС) в размере 80 процентов. Например, если цена тепла, распределяемого по сети централизованного теплоснабжения, составляет 97,15 евро/МВтч (текущая предельная цена в Таллинне), она снизится до уровня 83,4 евро/МВтч для потребителя.
Государственная компенсация рассчитывается исходя из типа здания. Все здания, в которых полностью только жилые помещения или они составляют большую часть здания, автоматически попадают под компенсацию. Если в здании есть жилые помещения, но их доля в здании составляет менее половины, автоматический расчет компенсации не применяется. Эти владельцы зданий имеют возможность обратиться за компенсацией в Центр экологических инвестиций (KIK). Необходимо, чтобы здание было зарегистрировано как жилое здание в Строительном реестре.
3. Что может сделать каждый клиент, чтобы снизить свои счета за отопление?
– На размер cчетов может влиять изменение привычек потребления тепла. Если в здании уже есть регуляторы тепла, мы рекомендуем их использовать. За счет снижения температуры помещения на один градус затраты на отопление здания снизятся примерно на 5%, а в новостройках до 10%. Кроме того, не следует забывать, что тепло расходуется и на нагрев бытовой воды, а значит, более экономное использование горячей воды также приведет к значительной экономии.
В контексте здания важно, чтобы управляющие зданиями поддерживали в порядке теплоузлы и правильно их настраивали. В долгосрочной перспективе необходимо подумать о ремонте здания, потому что именно отсюда происходит наибольшая экономия в использовании тепла. Также рекомендуем ознакомиться с вариантами энергосбережения Министерства экономики и коммуникаций: mkm.ee/hoiamekokku.
4. Если у человека, живущего в многоквартирном доме, нет терморегуляторов и счетчиков на радиаторах, может ли он как-то сэкономить на отоплении?
– Если в комнатах нет возможности регулировки (термостаты на радиаторах или подогрева пола), управляющий дома может понизить температуру централизованно из теплового узла. Для этого необходимо понизить температуру воды, поступающей от теплового узла к радиаторам, что оказывает непосредственное влияние на температуру внутри здания. Здесь необходимо учитывать, что если система отопления здания не сбалансирована, то влияние на квартиры может быть разным.
5. Если клиент (КТ) столкнется с трудностями и не сможет оплатить счет – по причине, к примеру, большого количества должников в доме, будет ли Utilitas отключать ему отопление? Или позволит заплатить в рассрочку?
– В случае возникновения трудностей с оплатой следует немедленно связаться с отделом обслуживания клиентов Utilitas, чтобы найти решение проблемы. Цель Utilitas – всегда находить индивидуальные соглашения с должниками. Отключение отопления является абсолютно последней мерой.