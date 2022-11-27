Медики предупреждают: в этом году сезон гриппа обещает быть тяжелее прежнего. Что нужно знать?(7)
Гриппом в наших широтах уже сложно кого-то напугать, но ежегодно эта болезнь уносит десятки жизней. В уже наступившем сезоне, по прогнозам специалистов, грипп будет коварнее прежнего. Поэтому не лишним будет защититься от него с помощью прививки. В этом году у многих есть возможность сделать прививку от гриппа бесплатно, пишет МК-Эстония.
В последние два года грипп немного отступил благодаря тому, что люди придерживались строгих ограничений, которые были введены в связи с короновирусом – повсеместное ношение масок, изоляция в случае заражения, дезинфекция и т. д. Вероятно, благодаря этому в позапрошлом сезоне не было зарегистрировано ни одной смерти от гриппа.
„Два последних сезона гриппа, по данным ВОЗ, были одними из самых легких за последние шесть лет. Интенсивность заболеваемости держалась на низком уровне. В сезон 2020/2021 гг. в Эстонии было всего 6 случаев заболевания. Госпитализировано было 2 человека. А в сезон 2021/2022 гг., когда были ослаблены ограничения, лабораторно подтвердилось 13 648 случаев заболевания гриппом, и 399 человек нуждались в стационарном лечении. 10 человек в прошлом сезоне умерли“, – говорит Ольга Садикова, главный специалист центра гриппа при Департаменте здоровья.
В этом сезоне о строгих ограничениях речи нет. Школы работают, магазины открыты, никого не заставляют носить маски в общественных местах, лишь за редким исключением. Да и тестирование уже не проводится в прежнем виде и объеме. Как следствие, у всех сезонных вирусов больше возможностей размножаться, в том числе и у гриппа.
„Лично у меня есть опасение, что в этом сезоне гриппа будет больше. Наше население немного расслабилось после пандемии и опять перестало соблюдать правила профилактики вирусных инфекций – дезинфекцию рук, дистанцирование, ношение масок/респираторов. А все эти правила актуальны не только для профилактики COVID-19, но и любых других вирусных инфекций, гриппа в том числе. Так что распространение и тяжесть течения гриппа в какой-то степени зависит от нас самих“, – замечает семейный врач Андрей Борисов.
„Еще весной мы видели, что после ослабления ограничений вирусы гриппа снова стали распространяться. Так что с большой долей вероятности интенсивность заболевания может достичь допандемийного уровня. Это подтверждают и последние данные о распространении гриппа в южном полушарии Земли. В Австралии и в Новой Зеландии распространение и интенсивность заболевания уже вернулись на прежний уровень“, – говорит Ольга Садикова.
При этом, добавляет Садикова, нельзя наверняка сказать, какой тип вируса будет преобладать у нас. В Европе заболеваемость еще на низком уровне. Но известно, что в Германии, Испании и на Мальте преобладает подтип гриппа А – штамм H3N2, именуемый также гонконгским гриппом. Эта разновидность наиболее опасна для пожилых людей и маленьких детей в возрасте до двух лет, которые еще не сталкивались в своей жизни с вирусами. Штамм H3N2 вызывает более тяжелые клинические проявления и больше осложнений.
„Как правило, первыми заболевают дети, которые передают вирус своим родителям и бабушкам-дедушкам, которые в свою очередь часто тяжело переносят заболевание и нуждаются в госпитализации, – добавляет специалист. – Сложно сказать, каким будет новый сезон гриппа. Интенсивность заболевания зависит от уровня иммунитета населения, новых штаммов вируса, прежнего количества заболеваний. Поскольку соприкосновение с гриппом и другими респираторными вирусами было у населения минимальным, люди сейчас более восприимчивы к таким вирусам в новом сезоне“.
Многим бесплатно
Ежегодно в Эстонии организуются массовые компании по вакцинации населения от гриппа. Но доля получивших прививку от гриппа еще слишком низкая, чтобы всерьез препятствовать распространению вируса. В прошлом сезоне охват вакцинации составил всего 11,7% населения. Среди людей от 65 лет – 29,3%. Это больше, чем годом ранее. Во многом благодаря тому, что для людей от 65 лет прививка стала бесплатной.
В этом сезоне бесплатно могут вакцинироваться от гриппа могут также и дети в возрасте до 7 лет включительно, дети от 8 до 19 лет, если они входят в группу риска, а также беременные. Бесплатная вакцина против гриппа по-прежнему предоставляется людям, находящимся в учреждениях круглосуточного общего и специального попечительского ухода, а также и тем, кому предоставляется услуга социальной поддержки.
Больничная касса закупила 131 000 доз вакцин от гриппа, предназначенных для бесплатного использования. Это обошлось в 911 000 евро.
В этом году, как платно, так и бесплатно, предлагается три вида вакцины: VAXIGRIP TETRA, INFLUVAC TETRA и FLUA TETRA. Первые две подходят взрослым и детям от 6 месяцев. Последняя вакцина в виде спрея для носа предназначена для детей от 2 до 18 лет.
„Детям мы успешно применяем данную вакцину уже второй сезон. И заболевших гриппом детей после этой вакцины у нас не было, хотя стопроцентный иммунитет производителем и не заявляется. Ни одна вакцина от гриппа не может обещать 100% иммунитета“, – говорит семейный врач Андрей Борисов.
Все вакцины схожи по своему составу и эффективности. Иммунитет развивается обычно в течение 2 недель после прививки. Побочных эффектов очень мало.
„На назальную вакцину иногда бывают аллергии, небольшое раздражение слизистой носа. Но есть и большой плюс – дети не боятся этой вакцины, т. к. нет никакой инъекции, применяется почти как обычный спрей в нос. Почему эта вакцина не рекомендована взрослым? Потому что на взрослых людях не проводили исследований, т. к. это не имело большого смысла, взрослые спокойно получают инъекцию. Уверен, что данная вакцина прекрасно работала бы и у взрослых“, – считает семейный врач.
Вакцинацию от гриппа можно пройти в центрах семейных врачей, в аптеках и в кабинетах вакцинации при больницах.
Для тех, кому не положена бесплатная вакцина, ее стоимость составит от 10 до 27 евро, в зависимости от типа вакцины и проводящего процедуру учреждения. Наиболее дорогой вариант – вакцинация спреем.
Врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа людям всех возрастов, даже тем, кто не входит в группу риска.
„Конечно же, молодой и здоровый человек легче перенесет грипп, но на 10–14 дней он будет выбит из нормальной жизни, потратит много денег на лечение и рискует получить осложнения. Не проще ли вакцинироваться и снизить все эти риски“, – говорит семейный врач Борисов.