Медики предупреждают: в этом году сезон гриппа обещает быть тяжелее прежнего. Что нужно знать?

„Еще весной мы видели, что после ослабления ограничений вирусы гриппа снова стали распространяться. Так что с большой долей вероятности интенсивность заболевания может достичь допандемийного уровня. Это подтверждают и последние данные о распространении гриппа в южном полушарии Земли. В Австралии и в Новой Зеландии распространение и интенсивность заболевания уже вернулись на прежний уровень“, – говорит Ольга Садикова.

„Лично у меня есть опасение, что в этом сезоне гриппа будет больше. Наше население немного расслабилось после пандемии и опять перестало соблюдать правила профилактики вирусных инфекций – дезинфекцию рук, дистанцирование, ношение масок/респираторов. А все эти правила актуальны не только для профилактики COVID-19, но и любых других вирусных инфекций, гриппа в том числе. Так что распространение и тяжесть течения гриппа в какой-то степени зависит от нас самих“, – замечает семейный врач Андрей Борисов.

В этом сезоне о строгих ограничениях речи нет. Школы работают, магазины открыты, никого не заставляют носить маски в общественных местах, лишь за редким исключением. Да и тестирование уже не проводится в прежнем виде и объеме. Как следствие, у всех сезонных вирусов больше возможностей размножаться, в том числе и у гриппа.

„Два последних сезона гриппа, по данным ВОЗ, были одними из самых легких за последние шесть лет. Интенсивность заболеваемости держалась на низком уровне. В сезон 2020/2021 гг. в Эстонии было всего 6 случаев заболевания. Госпитализировано было 2 человека. А в сезон 2021/2022 гг., когда были ослаблены ограничения, лабораторно подтвердилось 13 648 случаев заболевания гриппом, и 399 человек нуждались в стационарном лечении. 10 человек в прошлом сезоне умерли“, – говорит Ольга Садикова, главный специалист центра гриппа при Департаменте здоровья.

В последние два года грипп немного отступил благодаря тому, что люди придерживались строгих ограничений, которые были введены в связи с короновирусом – повсеместное ношение масок, изоляция в случае заражения, дезинфекция и т. д. Вероятно, благодаря этому в позапрошлом сезоне не было зарегистрировано ни одной смерти от гриппа.

При этом, добавляет Садикова, нельзя наверняка сказать, какой тип вируса будет преобладать у нас. В Европе заболеваемость еще на низком уровне. Но известно, что в Германии, Испании и на Мальте преобладает подтип гриппа А – штамм H3N2, именуемый также гонконгским гриппом. Эта разновидность наиболее опасна для пожилых людей и маленьких детей в возрасте до двух лет, которые еще не сталкивались в своей жизни с вирусами. Штамм H3N2 вызывает более тяжелые клинические проявления и больше осложнений.

„Как правило, первыми заболевают дети, которые передают вирус своим родителям и бабушкам-дедушкам, которые в свою очередь часто тяжело переносят заболевание и нуждаются в госпитализации, – добавляет специалист. – Сложно сказать, каким будет новый сезон гриппа. Интенсивность заболевания зависит от уровня иммунитета населения, новых штаммов вируса, прежнего количества заболеваний. Поскольку соприкосновение с гриппом и другими респираторными вирусами было у населения минимальным, люди сейчас более восприимчивы к таким вирусам в новом сезоне“.

Многим бесплатно

Ежегодно в Эстонии организуются массовые компании по вакцинации населения от гриппа. Но доля получивших прививку от гриппа еще слишком низкая, чтобы всерьез препятствовать распространению вируса. В прошлом сезоне охват вакцинации составил всего 11,7% населения. Среди людей от 65 лет – 29,3%. Это больше, чем годом ранее. Во многом благодаря тому, что для людей от 65 лет прививка стала бесплатной.

В этом сезоне бесплатно могут вакцинироваться от гриппа могут также и дети в возрасте до 7 лет включительно, дети от 8 до 19 лет, если они входят в группу риска, а также беременные. Бесплатная вакцина против гриппа по-прежнему предоставляется людям, находящимся в учреждениях круглосуточного общего и специального попечительского ухода, а также и тем, кому предоставляется услуга социальной поддержки.

Больничная касса закупила 131 000 доз вакцин от гриппа, предназначенных для бесплатного использования. Это обошлось в 911 000 евро.