Неделя до отказа от российской нефти. Запад не может согласовать главное исключение из тотального эмбарго

„Ценовой потолок“ должен фактически стать послаблением этих санкций. Идею продвигают США, которые опасаются резкого скачка цен на нефть, дальнейшего разгона инфляции и углубления мирового экономического кризиса в случае моментального исчезновения миллионов баррелей российского топлива с мирового рынка.

ЕС еще в июне договорился запретить импорт нефти из России, но только с 5 декабря, а нефтепродуктов - с 5 февраля.

Другие, прежде всего танкерная держава Греция, напротив, хотят поднять ее выше 70 долларов, сообщали агентства со ссылкой на участников переговоров.

Проблема в том, что часть стран ЕС, включая Польшу и страны Балтии, возмущены предложенным потолком цены в 65-70 долларов за баррель, поскольку он примерно соответствует текущей цене на нефть основного российского сорта Urals в Европе (62-68 долларов) и в три раза превышает себестоимость добычи.

Переговоры должны были завершиться в среду, но затянулись сначала на день, потом еще на день, а вечером в пятницу послы стран ЕС собрались было на самое-самое последнее решающее заседание, но в последний момент и оно было отменено.

На уходящей неделе члены „Большой семерки“ - США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония - а также присоединившиеся к ним остальные страны ЕС и Австралия собирались принять решение о цене. Для этого нужно было только согласие Евросоюза - крупнейшего и ближайшего покупателя российских энергоносителей.

Российский президент Владимир Путин неоднократно обещал, что не будет продавать нефть потребителям из стран, которые подпишутся под ценовым потолком и попытаются ограничить рыночную цену.

Если в ближайшие дни „Большая семерка“ не согласует ценовой потолок, ниже которого Кремль сможет продавать на Запад свой основной экспортный продукт, 5 декабря мировой рынок лишится примерно 1 млн баррелей российской нефти, что чревато скачком цен на нефть, новым витком инфляции и мирового экономического кризиса.

Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, и полное западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны „Большой семерки“. Потому что запрет касается не только и не столько закупки нефти и нефтепродуктов в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны.

Россия не сможет моментально найти альтернативу лондонским страховщикам, швейцарским трейдерам и греческим танкерам, что неизбежно скажется на объемах экспорта, а в дальнейшем - и добычи нефти в стране.

В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%. В выигрыше окажутся США и страны Ближнего Востока, а Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).

В этом и есть цель западных санкций - лишить Россию средств на агрессивную войну против Украины, развязанную в феврале 2022 года по велению Путина.

Помимо нефти под самые масштабные в истории санкции санкции попали финансы, торговля и даже сам Путин. Однако Запад, и прежде всего ЕС, двигаются по этой новой для мировой практики территории осторожно, пытаясь найти тонкий баланс между желанием отбить у Кремля охоту нападать на соседей и собственными интересами.

Послабления и исключения

Санкции против России уже углубили постковидный кризис на Западе, и Кремль открыто говорит, что рассчитывает выйти победителем из этого противостояния, поскольку надеется, что экономическая война с Россией приведет Европу к „деградации и смене элит“, как выразился Путин.

Запад также обеспокоен последствиями вынужденного резкого разрыва торговых связей с Россией, и поэтому под санкции до сих пор не попали ни часть металлов, ни уран, ни многие добывающие компании, ни продовольствие, ни банки, через которые ведутся расчеты за все это. И главное - под санкции не попал российский газ, полностью отказаться от которого Европа не в силах.