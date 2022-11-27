За рубежом
27.11.2022, 09:04

Псковский губернатор заявил о выдаче паспортов ЕС жителям приграничных российских территорий

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КПП на эстонско-российской границе
КПП на эстонско-российской границе
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Латвия и Эстония выдают свои паспорта российским гражданам, проживающим в приграничных районах Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале, передает РБК.

По словам Ведерникова, паспорта жителям приграничных территорий выдаются „массово и целеноправлено“. Также губернатор сообщил о „пустых заявлениях о территориальных претензиях Латвии и Эстонии“.

Кроме того, Ведерников рассказал о попытках беспилотников НАТО пересечь государственную границу с Россией. Губернатор отметил, что российские власти ранее „никогда не говорили об этом широко“.

Граница с Латвией и Эстонией проходит на западе Псковской области. В начале октября, когда в России действовала частичная мобилизация, Ведерников сообщил о „большом наплыве людей на границы“. Тогда на границе развернули мобильные призывные пункты.

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