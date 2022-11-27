Псковский губернатор заявил о выдаче паспортов ЕС жителям приграничных российских территорий

По словам Ведерникова, паспорта жителям приграничных территорий выдаются „массово и целеноправлено“. Также губернатор сообщил о „пустых заявлениях о территориальных претензиях Латвии и Эстонии“.

Кроме того, Ведерников рассказал о попытках беспилотников НАТО пересечь государственную границу с Россией. Губернатор отметил, что российские власти ранее „никогда не говорили об этом широко“.

Граница с Латвией и Эстонией проходит на западе Псковской области. В начале октября, когда в России действовала частичная мобилизация, Ведерников сообщил о „большом наплыве людей на границы“. Тогда на границе развернули мобильные призывные пункты.