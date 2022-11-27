Псковский губернатор заявил о попытках беспилотников НАТО нарушить российскую границу

По его словам, еще до начала войны в Украине к территориям РФ приближались иностранные беспилотники, а с течением времени такие инциденты стали происходить гораздо чаще. Ведерников напомнил, что два из трех государств, с которыми делит границу Псковская область, — Эстония и Латвия — входят в блок НАТО.