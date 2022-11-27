Псковский губернатор заявил о попытках беспилотников НАТО нарушить российскую границу(57)
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) НАТО были замечены в воздушном пространстве на российской границе в Псковской области. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, передает РБК.
По его словам, еще до начала войны в Украине к территориям РФ приближались иностранные беспилотники, а с течением времени такие инциденты стали происходить гораздо чаще. Ведерников напомнил, что два из трех государств, с которыми делит границу Псковская область, — Эстония и Латвия — входят в блок НАТО.
Губернатор отметил, что российские власти ранее „никогда не говорили об этом широко“.
Граница с Латвией и Эстонией проходит на западе Псковской области. В начале октября, когда в России действовала частичная мобилизация, Ведерников сообщил о „большом наплыве людей на границы“. Тогда на границе развернули мобильные призывные пункты.