За рубежом
27.11.2022, 09:04

Псковский губернатор заявил о попытках беспилотников НАТО нарушить российскую границу

 (57)
КПП на эстонско-российской границе
КПП на эстонско-российской границе
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) НАТО были замечены в воздушном пространстве на российской границе в Псковской области. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, передает РБК.

По его словам, еще до начала войны в Украине к территориям РФ приближались иностранные беспилотники, а с течением времени такие инциденты стали происходить гораздо чаще. Ведерников напомнил, что два из трех государств, с которыми делит границу Псковская область, — Эстония и Латвия — входят в блок НАТО.

Губернатор отметил, что российские власти ранее „никогда не говорили об этом широко“.

Граница с Латвией и Эстонией проходит на западе Псковской области. В начале октября, когда в России действовала частичная мобилизация, Ведерников сообщил о „большом наплыве людей на границы“. Тогда на границе развернули мобильные призывные пункты.

Оставить комментарий Читать комментарии (57)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии