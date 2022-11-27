СВОДКА ЗА СУТКИ | На шоссе Таллинн - Пярну погибла женщина. Подробности трех ДТП с тяжелыми последствиями

26 ноября в 8.59 в селе Лааби (волость Харку, Харьюмаа) на перекрестке Тамми и Харку теэ 45-летний мужчина выполнял на Volvo XC90 левый поворот и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем Škoda Octavia, за рулем которого находился 61-летний мужчина. Водитель Škoda, а также две пассажирки в Volvo (33 и 37 лет) доставлены в больницу.

В 10.05 в Таллинне, у дома номер 43 по улице Эндла 58-летний мужчина на Toyota RAV4 столкнулся с выполнявшим левый поворот при запрещающем сигнале светофора автомобилем Honda CR-V, которым управлял 82-летний мужчина. Водитель Honda и его пассажирка (76 лет) доставлены в больницу.

В 14.52 на 90-м километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла столкнулись две легковые машины: Nissan Patrol GR (за рулем был 43-летний мужчина) и Audi A6 Avant, в которой находились три человека. Водитель Nissan и два находившихся в Audi человека (34-летний мужчина и 41-летняя женщина) доставлены в больницу. На месте аварии погибла находившаяся в Audi 58-летняя женщина.

Сообщений об угнанных автомобилях не поступало.

За минувшие сутки полиция задержала одного водителя с признаками наркотического опьянения и 21 водителя - с признаками алкогольного опьянения.