СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Япония все ближе к плей-офф, а Германия может оказаться за бортом турнира

Сегодня будут сыграны четыре матча.

В группе Е на стадионе „Ахмад бин Али“ между собой сыграют сборные Японии и Коста-Рики. Начало матча в 12:00.

Япония попала в одну группы с такими сборными как Испания и Германия, и казалось, что о выходе в плей-офф можно только мечтать, но сенсационная победа над статусной Германией (2:1), позволяет им всерьез задуматься о выходе из группы. На игру против костариканцев они будут выходить в статусе фаворита и запредельно мотивированными. Победа японцев и поражение Германии от Испании, выводит Японию в 1/8 финала на втором ЧМ подряд.

Сборная Коста-Рики потерпела сокрушительное поражение от Испании (7:0), не нанеся ни одного удара в створ ворот. Терять костариканцам нечего, шансов на выход из группы почти не осталось, но команда точно захочет реабилитироваться и показать характер.

В группе F на стадионе „Аль Тумама“ между собой сыграют сборные Бельгии и Марокко. Начало матча в 15:00.

Бельгия обыграла сборную Канады (1:0), показав не самую хорошую игру. Бельгийцев выручал Тибо Куртуа, который отразил пенальти и спас в нескольких опасных моментах. Если бронзовые призеры ЧМ-2018 ничего не поменяют в своей игре, то о повторение успеха на прошлом ЧМ можно будет забыть. Победа над Марокко гарантирует выход в плей-офф, но легко против африканцев точно не будет.

Марокко провели хорошую игру против Хорватии (0:0) и ни в чем им не уступали, а порой даже превосходили. Ничья дала африканцам неплохой шанс пробиться в плей-офф, и если они отберут очки и у Бельгии, то шансы будут еще выше. У марокканцев игру может пропустить один из лидеров сборной, Ашраф Хакими, который травмировал бедро.

В группе F на стадионе „Халифа Интернэшнл“ между собой сыграют сборные Хорватии и Канады. Начало матча в 18:00.