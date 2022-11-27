ПРЯМО СЕЙЧАС | Главный матч группового этапа ЧМ - Испания против Германии

Сборная Бельгии с первых минут захватила инициативу в матче и осадила ворота соперника, ,неплохие шансы для взятия ворот были у Батшуайи, однако до стопроцентных голевых шансов дело не доходило. Марокканцы выдержали штурм и на последней минуте первого тайма мастерски воспользовались ошибкой соперника, после подачи штрафного с правого фланга Зиеш переправил мяч в ворота Тибо Куртуа. Однако после просмотра повтора судья взятие ворот отменил.

В концовке первой 45-минутки хорваты прочно завладели мячом и сумели воплотить преимущество во второй забитый гол. После возобновления игры у Хорватии был отличный шанс оторваться в счете, но вратарь сборной Канады Боян отразил удар Крамарича. И все-таки на 70-й минуте Крамаричу удалось оформить дубль точным ударом в угол ворот. В компенсированное время хорваты организовали практически хоккейный выход 2 в 1 и реализовали его.

Канада провела неплохой первый тайм в матче с Бельгией, но проиграла, а потому поражение от Хорватии отправило бы североамериканцев домой. Поэтому уже со стартового свистка канадцы бросились вперед и усилиями Альфонсо Дэвиса открыли счет - этот гол стал первым для Канады в истории чемпионатов мира (на своем предыдучем ЧМ в 1986 году они ни разу не поразили ворота соперников). Пять минут спустя Ларин едва не удвоил преимущество „кленовых листьев“, но попал в офсайд. Однако ближе к окончанию первого тайма хорватам удалось сквитать счет - это Крамарич открылся в штрафной и неотразимо пробил низом.

Первый тайм проходил в равной борьбе. Обе команды упустили несколько выгодных шансов для того, чтобы открыть счет. Сначала Ферран Торрес послала мяч выше перекладины ворот Нойера, а затем Рюдигер выпрыгнул выше всех в штрафной площадке сборной Испании и точно пробил, но как оказалось из офсайда. На 45-й минуте тот же Рюдигер неплохо пробил в ближний угол, но испанцев выручил Симон.

Сборная Испании после 7:0 с Коста-Рикой встречается с куда более серьезным соперником. Сборная Германии после поражения от Японии должна непременно побеждать, а также надеяться на благоприятный расклад в последнем туре группового этапа.

Однако в середине второго тайма марокканцам удалось практически скопировать свой же гол, который на этот раз был забит по правилам. Правда, в этот раз Зиеш не дотянулся до мяча, а гол забил прямым ударом Сабири.

В концовке матча марокканцам удалась контратака, в которой Зиеш отдал пас в штрафную площадку Абухлялю, и тот пробил точно в ближний угол.

Япония - Коста-Рика 0:1

Команды провели первый тайм довольно спокойно и без опасных моментов, японцы не форсировали события, а костариканцы после разгрома от испанцев, думали больше об обороне.

Второй тайм получился намного зрелищнее, Японская сборная начала активнее и сходу провела две опасные атаки, с трудом вскрывая оборону костариканцев. Японские футболисты доминировали на поле, но на 81-й минуте костариканцы создали первый и единственный момент во втором тайме и вышли вперед, благодаря голу Фуллера, который нанёс точный удар с линии штрафной площади.

Коста-Рика занимает третье место в группе E с 3 очками и уступает лидирующей Испании и идущей на втором месте Японии по разности забитых и пропущенных мячей. Последнее место в группе занимает Германия, у нее 0 очков. Победа Коста-Рики, порадовал болельщиков сборной Германии, шансы которых на выход из группы резко повысились. В третьем туре японцы сыграют с командой Испании, сборная Коста-Рики – с немцами.

До матча:

В группе Е на стадионе „Ахмад бин Али“ между собой сыграют сборные Японии и Коста-Рики. Начало матча в 12:00.

Япония попала в одну группы с такими сборными как Испания и Германия, и казалось, что о выходе в плей-офф можно только мечтать, но сенсационная победа над статусной Германией (2:1), позволяет им всерьез задуматься о выходе из группы. На игру против костариканцев они будут выходить в статусе фаворита и запредельно мотивированными. Победа японцев и поражение Германии от Испании, выводит Японию в 1/8 финала на втором ЧМ подряд.