ПРЯМО СЕЙЧАС | Бельгия экзаменует Марокко, Коста-Рика обыграла Японию и протянула руку помощи Германии

Сборная Коста-Рики потерпела сокрушительное поражение от Испании (7:0), не нанеся ни одного удара в створ ворот. Терять костариканцам нечего, шансов на выход из группы почти не осталось, но команда точно захочет реабилитироваться и показать характер.

Япония попала в одну группы с такими сборными как Испания и Германия, и казалось, что о выходе в плей-офф можно только мечтать, но сенсационная победа над статусной Германией (2:1), позволяет им всерьез задуматься о выходе из группы. На игру против костариканцев они будут выходить в статусе фаворита и запредельно мотивированными. Победа японцев и поражение Германии от Испании, выводит Японию в 1/8 финала на втором ЧМ подряд.

В группе Е на стадионе „Ахмад бин Али“ между собой сыграют сборные Японии и Коста-Рики . Начало матча в 12:00.

Коста-Рика занимает третье место в группе E с 3 очками и уступает лидирующей Испании и идущей на втором месте Японии по разности забитых и пропущенных мячей. Последнее место в группе занимает Германия, у нее 0 очков. Победа Коста-Рики, порадовал болельщиков сборной Германии, шансы которых на выход из группы резко повысились. В третьем туре японцы сыграют с командой Испании, сборная Коста-Рики – с немцами.

Второй тайм получился намного зрелищнее, Японская сборная начала активнее и сходу провела две опасные атаки, с трудом вскрывая оборону костариканцев. Японские футболисты доминировали на поле, но на 81-й минуте костариканцы создали первый и единственный момент во втором тайме и вышли вперед, благодаря голу Фуллера, который нанёс точный удар с линии штрафной площади.

Команды провели первый тайм довольно спокойно и без опасных моментов, японцы не форсировали события, а костариканцы после разгрома от испанцев, думали больше об обороне.

Сборная Бельгии с первых минут захватила инициативу в матче и осадила ворота соперника, однако до стопроцентных голевых шансов дело не доходило. Марокканцы выдержали штурм и на последней минуте первого тайма мастерски воспользовались ошибкой соперника, после подачи штрафного с правого фланга Зиеш переправил мяч в ворота Тибо Куртуа. Однако после просмотра повтора судья взятие ворот отменил.

В группе F на стадионе „Аль Тумама“ между собой сыграют сборные Бельгии и Марокко. Начало матча в 15:00.

Бельгия обыграла сборную Канады (1:0), показав не самую хорошую игру. Бельгийцев выручал Тибо Куртуа, который отразил пенальти и спас в нескольких опасных моментах. Если бронзовые призеры ЧМ-2018 ничего не поменяют в своей игре, то о повторение успеха на прошлом ЧМ можно будет забыть. Победа над Марокко гарантирует выход в плей-офф, но легко против африканцев точно не будет.

Марокко провели хорошую игру против Хорватии (0:0) и ни в чем им не уступали, а порой даже превосходили. Ничья дала африканцам неплохой шанс пробиться в плей-офф, и если они отберут очки и у Бельгии, то шансы будут еще выше. У марокканцев игру может пропустить один из лидеров сборной, Ашраф Хакими, который травмировал бедро.

В группе F на стадионе „Халифа Интернэшнл“ между собой сыграют сборные Хорватии и Канады. Начало матча в 18:00.

Сборная Канады, которая впервые играет на чемпионате мира с 1986 года, приятно удивила, и, показав против звездной Бельгии привлекательный футбол, была близка к положительному исходу, но сказалось отсутствие опыта. В самом начале первого тайма, канадцы не смогли реализовать пенальти и пропустили на 44-й минуте. В целом канадцы создали несколько классных моментов и на гол наиграли. Победа над Хорватией сохранит канадцам шансы на исторический выход из группы.

Вице-чемпион мира 2018 года стартовал на нынешнем ЧМ с ничьей 0:0 против Марокко. Хорватская сборная показала очень скучную игру и нанесла только два удара в створ. На игре Хорватии сказывается возраст игроков, которые выглядели медленнее и хуже в нападении. С такой игрой Хорватии будет очень тяжело повторить успех ЧМ в России. Для обеспечения места в плей-офф хорватам обязательно нужна победа.

В группе Е на стадионе „Эль-Байт“ между собой сыграют сборные Испании и Германии. Начало матча в 21:00.

Неожиданное поражение от Японии (1:2) загнало Германию в тупик и теперь им нужна только победа. В игре против Японии немцы не реализовали много моментов и продемонстрировали ужасную игру в обороне. На ЧМ-2018, немцы не смогли выйти из группы, проиграв Южной Кореи (0:2). Сейчас Германия может остаться за бортом плей-офф уже после второго тура, если проиграет Испании.

Сборная Испании продемонстрировала великолепный футбол против костариканцев и одержала уверенную победу (7:0). Сейчас испанцы находятся в отличном настроении, и в случае победы они отправят Германию домой, а сами выйдут в плей-офф. Команды играли между собой пять раз на крупных турнирах (ЧМ, Евро, Лига наций), и Испания одержала три победы при двух ничьих.