ВИДЕО | Близ границы Латвии и Эстонии в аварии попали два рейсовых автобуса: погиб пассажир, десятки человек получили травмы

Авария произошла вчера вечером около 19:20 недалеко от Айнажи на дороге А1 (Via Baltica). Столкнулись пассажирский автобус MK Autobuss и грузовая машина (с эстонскими номерами).

Место аварии находилось примерно в 2 километрах от Эстонии, поэтому на помощь латвийским коллегам отправились эстонская полиция и скорая помощь. В аварии погиб один и получили травмы различной тяжести 26 человек. Как сообщила латвийская скорая помощь, эстонские коллеги доставили в Пярнускую больницу 10 пострадавших, из них трое нуждаются в серьезной медицинской помощи.

По данным латвийской посударственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в аварии погиб пассажир автобуса. Также VUGD пишет, что на помощь пришли и эстонские спасатели, которые оказывали помощь пассажирам автобуса, а из грузовика освободили зажатого человека.

Движение было на несколько часов заблокировано в обе стороны.

Точная причина аварии будет определена в ходе расследования. Погодные условия на месте ДТП были неважные: шел снег, видимость была плохой, дорога - скользкая.

Еде одна авария с автобусом произошла на той же трассе около 18 часов. Примерно в 20 километрах от границы, на территории Латвии: с дороги вылетел рейсовый автобус компании Flixbus сообщением Вильнюс - Таллинн. В этой аварии травму получил один человек, сообщили в латвийской скорой помощи.