На границе Латвии и Эстонии в тяжелую аварию попал рейсовый автобус, есть погибший

Авария произошла сегодня вечером около 19:20 недалеко от Айнажи на дороге А1 (Via Baltica). Столкнулись пассажирский автобус Flixbus, грузовая машина (с эстонскими номерами) и легковой автомобиль BMW X5.

Место аварии находилось примерно в 20 километрах от Эстонии, поэтому на помощь латвийским коллегам отправились эстонская полиция и скорая помощь. Пока неизвестно, сколько точно человек пострадало, но, по словам эстонских медиков, в Пярнускую больницу было доставлено несколько пассажиров автобуса.

По данным латвийской посударственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в аварии погиб один пассажир автобуса. Также VUGD пишет, что вместе с медиками „неотложки“ и эстонскими спасателями оказывает помощь пассажирам автобуса, а из грузовика освободили зажатого человека.

Движение было временно заблокировано в обе стороны.