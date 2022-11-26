ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (276-й день) | День памяти Голодомора, Киев восстанавливает энергосистему
Подводим итоги еще одного дня войны.
Российские войска нанесли ракетные удары по Днепру. Сообщается о 13 пострадавших.
Украинские войска обстреляли Донецк. В результате удара погиб один человек, еще один получил ранения, сообщает РИА Новости.
Российские войска нанесли авиаудар по городу Часов Яр в Донецкой области. Три человека получили ранения.
По сообщениям британской разведки, Россия использует против Украины старые ракеты, снимая с них ядерные боеголовки. По данным министерства обороны Великобритании, российские военные используют против Украины старые крылатые ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов. С них предварительно снимают ядерные заряды и запускают ракеты без какой-либо боеголовки.
Россия и Украина произвели новый обмен пленными. В Россию вернулись девять военнослужащих, в Украину - 12 человек — девять военных, а также трое гражданских лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.
SW: частые обмены пленными связаны с желанием минобороны РФ успокоить „военных блогеров“. Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке о событиях 25 ноября обращает внимание на резко выросшее в последние дни число обменов военнопленными между Украиной и Россией. Эксперты организации связывают это с желанием российского минобороны снизить недовольство среди российских военных блогеров, которые писали о недостаточных усилиях по возвращению пленных на родину.
26 ноября в Украине - день памяти жертв Голодомора 30-х годов. Зеленский в своём телеграмм-канале разместил видео, в котором проводятся параллели между голодом 30-х годов и нынешними отключениями электроэнергии в результате российских ракетных ударов. О том же заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. „Помним Голодомор. Знаем, кто автор геноцида. Также видим, кто хочет создать „холодомор“. Россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления“, - заявил Ермак.
Четверть потребителей в Киеве по-прежнему остаются без электричества, сообщил мэр города Виталий Кличко. „Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы“, - написал он в Telegram-канале. Кличко добавил, что водоснабжение уже восстановлено полностью, а теплоснабжение идет в более 90 процентов жилых домов украинской столицы.
Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК пообещала, что с 26 ноября отключать свет в Киеве будут не более, чем на пять часов в день. В сообщении компании говорится, что ситуация с электроснабжением остается „чрезвычайно сложной“ во всей Украине, поэтому электроэнергию продолжают экстренно отключать. С сегодняшнего дня жителям Киева будут поочередно отключать свет таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов. „Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется“.
Подачу электроэнергии возобновили в Херсоне. Как сообщили в офисе президента Украины, в первую очередь свет дают на объекты критической инфраструктуры, а потом уже потребителям.
Украину с визитом сегодня посетили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер Бельгии Александр Де Кроо и премьер Литвы Ингрида Шимоните.
Киев запустил программу доставки зерна в беднейшие страны. Цель этой программы – обеспечение зерном бедных стран Азии и Африки. Как сообщил Владимир Зеленский, Украина является одним из гарантов мировой продуктовой безопасности и будет выполнять свои обязанности вопреки российскому вторжению. В рамках инициативы к началу весны следующего года планируется отправить из портов Украины как минимум 60 судов, не менее 10 в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи, — все они остро нуждаются в помощи“, — заявил Зеленский.
Украина тайно получает оружие от третьих стран, которые публично о поставках не заявляют, утверждает глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, военную помощь от некоторых государств Киев получает не напрямую, а через посредников. "Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит“, — отметил он.
Костромской депутат попросил Путина издать указ о прекращении частичной мобилизации. Владимир Михайлов направил свое обращение всем депутатам облдумы и предложил отправить коллективную просьбу к президенту. Когда депутаты проголосовали против, Михайлов сам отправил обращение. Он считает, что указ снизит напряжение в обществе и позволит потенциальным призывникам „уверенно строить планы на будущее“. Ранее депутат вышел на пикет против обострения конфликта между Россией и Украиной. Такое же обращение к Путину направили карельские депутаты от фракции „Яблоко“. Они отметили, что публичные заявления президента и министра обороны о завершении призыва не имеют юридической силы.
Литва подготовила новый пакет помощи энергосектору Украины на 2 млн евро, — премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на брифинге по итогам встречи в рамках Люблинского треугольника в Киеве. Она также подчеркнула, что конвои грузовиков продолжат привозить в Украину дроны, теплую одежду для украинских военных, а также подогреватели и генераторы для других базовых вещей, чтобы помочь пережить эту суровую зиму гражданам Украины и приблизить победу.
Украинская делегация решила бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за присутствия России. „Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы изгнать делегацию России. Мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян — пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника“, — заявила член делегации Евгения Кравчук.
NB! Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта.