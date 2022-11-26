ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (276-й день) | День памяти Голодомора, Киев восстанавливает энергосистему

Киев запустил программу доставки зерна в беднейшие страны. Цель этой программы – обеспечение зерном бедных стран Азии и Африки. Как сообщил Владимир Зеленский, Украина является одним из гарантов мировой продуктовой безопасности и будет выполнять свои обязанности вопреки российскому вторжению. В рамках инициативы к началу весны следующего года планируется отправить из портов Украины как минимум 60 судов, не менее 10 в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи, — все они остро нуждаются в помощи“, — заявил Зеленский.

Украина тайно получает оружие от третьих стран, которые публично о поставках не заявляют, утверждает глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, военную помощь от некоторых государств Киев получает не напрямую, а через посредников. "Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит“, — отметил он.