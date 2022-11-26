RusDelfi В УКРАИНЕ | Без света, тепла и воды: как сейчас живут люди в Киеве

Лучше всего дела сейчас обстоят в центральной части Киева, где часть зданий подключены к стратегически важным объектам. "Нам грех жаловаться, мы живем в центре, в сталинском доме, у нас электричество ненадолго выключают“, - подтверждает одна из жительниц Киева.

Год назад в это же самое время центр Киева был уже празднично украшен. Яркие лампочки, новогодние поздравления, тысячи мигающих огонечков на елке. Сейчас этого ничего нет, город погрузился в темноту, экономя электричество.

Если пройтись по темным улицам центра, то в некоторых заведениях можно заметить большое скопление людей. Это четкий показатель - значит, здесь тепло, есть электричество и, главное, WiFi. Заказывают по минимуму - в основном чай, люди просто приходят согреться, зарядить телефон, сделать домашнее задание при свете или удаленно поработать. Таких мест немного, но они забиты киевлянами. Некоторые даже бронируют места заранее, чтоб точно было где сесть на следующий день.

Местные власти поставили по городу специальные палатки, которые служат пунктами обогрева. Здесь установлены генераторы и мощные вентиляторы, разгоняющие теплый воздух, благодаря которым люди также могут согреться и зарядить телефоны, учиться или работать. Всем желающим предлагают горячий чай, кофе, печенье, теплую воду и лапшу быстрого приготовления. В такую палатку за раз может поместиться около 50 человек, для детей устроен даже детский уголок с игрушками, чтобы малышам было не только тепло, но и нескучно. По словам сотрудников, если люди захотят остаться на ночь, несмотря на действующий комендантский час, то они никого не прогонят, хотя спальных мест в палатках обогрева не предусмотрено.

По словам Романа, все с пониманием относятся к сложившейся ситуации, приговаривая: "Мы потерпим, лишь бы победить".