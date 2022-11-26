RusDelfi В УКРАИНЕ | Без света, тепла и воды: как сейчас живут люди в Киеве
XXI век. На дворе почти декабрь. Мороз подступает, минусовая температура. А в домах многомиллионного города в самом центре Европы нет света, тепла и воды. Взрослые и дети, молодежь, старики, инвалиды вынуждены не готовиться к Новому году, а искать место, где бы согреться и заварить чай. Как жители Киева справляются со всеми трудностями военного положения - в репортаже корреспондента RusDelfi в Украине Романа Старапопова.
Лучше всего дела сейчас обстоят в центральной части Киева, где часть зданий подключены к стратегически важным объектам. "Нам грех жаловаться, мы живем в центре, в сталинском доме, у нас электричество ненадолго выключают“, - подтверждает одна из жительниц Киева.
Год назад в это же самое время центр Киева был уже празднично украшен. Яркие лампочки, новогодние поздравления, тысячи мигающих огонечков на елке. Сейчас этого ничего нет, город погрузился в темноту, экономя электричество.
Если пройтись по темным улицам центра, то в некоторых заведениях можно заметить большое скопление людей. Это четкий показатель - значит, здесь тепло, есть электричество и, главное, WiFi. Заказывают по минимуму - в основном чай, люди просто приходят согреться, зарядить телефон, сделать домашнее задание при свете или удаленно поработать. Таких мест немного, но они забиты киевлянами. Некоторые даже бронируют места заранее, чтоб точно было где сесть на следующий день.
Местные власти поставили по городу специальные палатки, которые служат пунктами обогрева. Здесь установлены генераторы и мощные вентиляторы, разгоняющие теплый воздух, благодаря которым люди также могут согреться и зарядить телефоны, учиться или работать. Всем желающим предлагают горячий чай, кофе, печенье, теплую воду и лапшу быстрого приготовления. В такую палатку за раз может поместиться около 50 человек, для детей устроен даже детский уголок с игрушками, чтобы малышам было не только тепло, но и нескучно. По словам сотрудников, если люди захотят остаться на ночь, несмотря на действующий комендантский час, то они никого не прогонят, хотя спальных мест в палатках обогрева не предусмотрено.
По словам Романа, все с пониманием относятся к сложившейся ситуации, приговаривая: "Мы потерпим, лишь бы победить".
„Я работала удаленно, но из-за отсутствия электричества дома стала ходить в офис - там тепло и свет есть. Ребенка отвожу в садик - там тоже тепло. А вот мой муж работает на производстве и он очень обеспокоен, что будет дальше, ведь их работа полностью зависит от наличия электричества“, - рассказала жительница Киева.
Более-менее дела обстоят и в новых жилых комплексах. В момент включения электричества здесь сразу же включают в квартирах подогрев пола и ставят на максимум обдув вентиляторов. Когда электричество вновь пропадает, тепло сохраняется за счет медленно остывающего пола и теплого воздуха от вентиляторов. Намного хуже в спальных районах (например, на Троещине), где электричества не было более суток. Люди укутываются, ходят в теплых одеждах, запасаются питьевой и технической водой и готовят еду на газовых горелках. Если раньше газовая горелка стоила около 500 гривен, то сейчас ее стоимость доходит до 1500-2000 гривен.
Многие обеспокоены тем, что будет дальше и куда ехать в худшем случае. Легкая паника наблюдается на заправках, где наблюдаются очереди машин.