26.11.2022, 19:26
ФОТО | Камерунский футболист выразил поддержку России на ЧМ(8)
ФОТО: | Scanpix
Гаэль Ондуа, полузащитник сборной Камеруна в игре против Швейцарии, продемонстрировал свою поддержку России на чемпионате мира в Катаре, нанеся на бутсы российский и камерунский флаги.
Ондуа родился в Камеруне, но с детства долгое время жил в России, где его отец работал дипломатом в камерунском посольстве в Москве.
Камерунец является воспитанником „Локомотива“ и ЦСКА, в 2014 году провел единственный матч за основную команду армейцев, также в России выступал за „Анжи“ в сезоне-2018/19, а сейчас он игрок немецкого „Ганновера“.