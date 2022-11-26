Футбол
26.11.2022, 19:26

ФОТО | Камерунский футболист выразил поддержку России на ЧМ

 (8)
Gaël Ondoua (vasakul)
Gaël Ondoua (vasakul)
ФОТО: REUTERS/Hannah Mckay | Scanpix

Гаэль Ондуа, полузащитник сборной Камеруна в игре против Швейцарии, продемонстрировал свою поддержку России на чемпионате мира в Катаре, нанеся на бутсы российский и камерунский флаги.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства долгое время жил в России, где его отец работал дипломатом в камерунском посольстве в Москве.

Камерунец является воспитанником „Локомотива“ и ЦСКА, в 2014 году провел единственный матч за основную команду армейцев, также в России выступал за „Анжи“ в сезоне-2018/19, а сейчас он игрок немецкого „Ганновера“.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии