Nõo Lihatööstus – первый в Эстонии производитель сырокопченого бекона

„Розничные сети уже давно поняли, что потребитель с нетерпением ждет отечественного сырокопченого бекона. До сих пор у нас были доступны лишь импортные продукты, например, из Польши, – прокомментировал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова. – Nõo инвестировал в производственную линию, чтобы мы могли вывести на рынок новый высококачественный продукт. Мы готовились к этому долго. Сырокопченый бекон (бекон холодного копчения) – это удобно нарезанный, тонкий бекон, создание которого требует усилий и мастерства. Готовится же он быстро и необыкновенно вкусен – с утра его можно поджарить до хрустящей корочки рядом с яйцом или омлетом, но конечно вариантов использования гораздо больше. Сырокопченый бекон – это продукт совершенно новой категории на рынке, с уникальным вкусом и высоким содержанием мяса“.

Лоова отметил, что, поскольку до сих пор все аналогичные продукты на рынке производились где-то в других странах, теперь Nõo Lihatööstus хочет предложить отечественную альтернативу и в течение следующего полугода занять на рынке сильную позицию.

В этом году Nõo Lihatööstus инвестирует в новое оборудование в общей сложности 1,9 миллиона евро, что еще больше повысит производительность и оперативность отечественного предприятия. Инвестиции Nõo включают инновационную упаковку, нарезку и производственные линии.

Лоова добавил, что Nõo Lihatööstus, по сути, направляет всю прошлогоднюю прибыль обратно в производство и в разработку продукции: „Эти инвестиции необходимы для того, чтобы предприятие безупречно функционировало в любых рыночных условиях. Мы хотим быть умными, инновационными и полностью оправдывать ожидания самых требовательных потребителей“.

Nõo Lihatööstus – это крупнейший и самый инновационный производитель мясной продукции в Эстонии. Предприятие трудоустраивает около 200 человек, являясь одним из важнейших работодателей в Южной Эстонии и внося значительный вклад в местную жизнь. В прошлом году производство Nõo Lihatööstus удостоилось звания Семейного предприятия года на конкурсе лучших предприятий, проводимым Фондом развития предпринимательства (EAS), Эстонской сельскохозяйственно-торговой палатой и Центральным союзом работодателей Эстонии.