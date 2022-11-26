Все, что нужно знать об отоплении и государственных компенсациях

„Я до сих пор не понимаю, как и что будут компенсировать. Я читала и перечитывала новость про эти государственные компенсации, но так ничего толком не поняла. Там какие-то 80% от 80 или что-то в этом роде. Можете объяснить простым языком, пожалуйста?“ - пишет одна из читательниц.

Для расчета суммы компенсации нужно знать, где именно человек живет и кто его поставщик тепла. И затем посмотреть тариф на отопление в данном регионе. Например, Виктория Анатольевна живет в Таллинне, в районе Ласнамяэ, и ее поставщик тепла – фирма Utilitas. Для клиентов этой фирмы в Таллинне тариф – 97,15 евро/MВтч (без НСО). И государство компенсирует 80% от той части, которая превышает 80 евро. То есть – 80% от 17,15 евро. Или 13,75 евро. Таким образом тариф для клиентов Utilitas в Таллинне с учетом государственной компенсации составит не 97,15, а 83,4 евро/MВтч. То есть компенсация должна снизить счета Виктории Анатольевны и других клиентов фирмы в Таллинне на 14%.

Но не нужно при этом забывать и про НСО. Государственная компенсация в размере 13,75 евро за МВтч будет полностью „съедена“ налогом с оборота, который составит 19,43 евро за МВтч. То есть, например, те же клиенты Utilitas в Таллинне будут платить без компенсации 116,58 евро за МВтч и с компенсацией – 100,08 евро за МВтч. Таким образом цена 1 МВтч тепла в Таллинне станет на 16,5 евро ниже, но почти 3 евро налога с оборота надо будет все же заплатить.



„А могут ли чиновники конкретно объяснить, насколько компенсация снизит мои счета за отопление? А то какие-то золотые горы обещают, а конкретики – ноль. Вот, например, у меня – 2-комнатная квартира, 54 кв.м. Термостатов и счетчиков на батареях нет, дом не утеплен. На сколько меньше я буду платить?“ - спрашивает Владимир.

Для ответа на этот вопрос нужно знать регион и фирму-поставщика тепла. Потому что в одном уголке Эстонии тепло может стоить в 10 раз дешевле, чем в другом.