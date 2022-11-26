Все, что нужно знать об отоплении и государственных компенсациях(1)
Многие жители Эстонии обычно со страхом ждут начала отопительного сезона и сопутствующих ему возросших счетов за коммуналку. Однако теплый октябрь порадовал многих не только приятной погодой, но и тем, что топить надо было не так уж много. Следовательно, счета, которые только что пришли или вот-вот придут, не будут совсем уж пугающими. Однако у многих читателей нашей газеты до сих пор еще остались вопросы про государственные компенсации и принципы их начисления, на которые мы при помощи специалистов из Министерства экономики и коммуникаций и отвечаем.
„Я до сих пор не понимаю, как и что будут компенсировать. Я читала и перечитывала новость про эти государственные компенсации, но так ничего толком не поняла. Там какие-то 80% от 80 или что-то в этом роде. Можете объяснить простым языком, пожалуйста?“ - пишет одна из читательниц.
Для расчета суммы компенсации нужно знать, где именно человек живет и кто его поставщик тепла. И затем посмотреть тариф на отопление в данном регионе. Например, Виктория Анатольевна живет в Таллинне, в районе Ласнамяэ, и ее поставщик тепла – фирма Utilitas. Для клиентов этой фирмы в Таллинне тариф – 97,15 евро/MВтч (без НСО). И государство компенсирует 80% от той части, которая превышает 80 евро. То есть – 80% от 17,15 евро. Или 13,75 евро. Таким образом тариф для клиентов Utilitas в Таллинне с учетом государственной компенсации составит не 97,15, а 83,4 евро/MВтч. То есть компенсация должна снизить счета Виктории Анатольевны и других клиентов фирмы в Таллинне на 14%.
Но не нужно при этом забывать и про НСО. Государственная компенсация в размере 13,75 евро за МВтч будет полностью „съедена“ налогом с оборота, который составит 19,43 евро за МВтч. То есть, например, те же клиенты Utilitas в Таллинне будут платить без компенсации 116,58 евро за МВтч и с компенсацией – 100,08 евро за МВтч. Таким образом цена 1 МВтч тепла в Таллинне станет на 16,5 евро ниже, но почти 3 евро налога с оборота надо будет все же заплатить.
„А могут ли чиновники конкретно объяснить, насколько компенсация снизит мои счета за отопление? А то какие-то золотые горы обещают, а конкретики – ноль. Вот, например, у меня – 2-комнатная квартира, 54 кв.м. Термостатов и счетчиков на батареях нет, дом не утеплен. На сколько меньше я буду платить?“ - спрашивает Владимир.
Для ответа на этот вопрос нужно знать регион и фирму-поставщика тепла. Потому что в одном уголке Эстонии тепло может стоить в 10 раз дешевле, чем в другом.
Каждый человек, у которого есть доступ в интернет, может сам подсчитать, сколько составит его тариф за тепло с учетом компенсации. Для этого нужно с сайта Министерства экономики и коммуникаций скачать калькулятор и ввести в разделе „Отопление“ свои тарифы.
Калькулятор можно найти здесь: mkm.ee/energiakulude-huvitised
„У нас такое товарищество, что веры им нет. Откуда вот я, например, узнаю, что мне начислили эту компенсацию? А то председатель скажет, что ничего не было, и положит разницу себе в карман. Знаю я их!“ - говорит Петр Иванович.
Компенсации начисляют автоматически, то есть продавец теплоэнергии сам проводит все расчеты и снижает тарифы частных клиентов на единицу теплоэнергии.
Государственная компенсация будет также отображена в счете от поставщика тепла – вы можете попросить правление показать вам этот счет.
„Мы уже получили счет, но нам никаких компенсаций не было. Управляющая домом сказала, что это – потому, что у нас новый дом, правления там нет, и всем занимается управляющая фирма. И что делать? Мы тоже хотим получить компенсацию, если она нам положена“, - пишет Карина.
Как правило, большинство клиентов получат компенсации автоматически, и делать самим ничего не нужно. Система разработана так, чтобы поставщики газа, электричества и отопления сами учитывали ее при расчетах и отображали бы автоматически в счетах конечного потребителя.
Но иногда поставщик услуги действительно не знает, что за управляющей фирмой или садовым товариществом скрывается частный клиент. И в таком случае представители частных клиентов (фирма или организация, которая оказывает им услуги) должны обратиться для получения компенсации в Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) .
„Я пенсионерка, вдова. После смерти мужа живу одна в 3-комнатной квартире. Переезжать никуда не хочу. Но тарифы в нашем доме просто огромные, и счета – по 200–300 евро. У меня пенсия – 474. И что мне делать?“ - спрашивает Антонина Федоровна.
Можно обратиться в соцотдел по месту жительства, где смогут вам помочь. Прожиточный минимум сейчас составляет 200 евро на первого или единственного члена семьи. Это значит, что после оплаты счетов за коммунальные расходы у вас должно оставаться минимум 200 евро на жизнь. Если остается меньше – обязательно обратитесь в соцотдел. Там могут помочь как деньгами, так и продуктами и компенсацией за лекарства.