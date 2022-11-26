В Мярьямаа произошла тяжелая авария. Один человек погиб, трое пострадали

Сегодня в 14:50 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 89-ом километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись два автомобиля. На данный момент известно, что столкнулись автомобили Audi и Nissan. От удара Nissan вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате столкновения один человек погиб, трое пострадали. Двое пострадавших были доставлены в больницу на машине скорой помощи, а наиболее тяжело пострадавшего доставили в больницу на вертолете летного отряда Департамента полиции и погранохраны.