26.11.2022, 15:55
Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей(14)
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер, сообщает агентство „Белта“ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
Владимиру Макею было 64 года. Причина смерти чиновника к моменту публикации новости названа не была.
Как отмечает „Зеркало“, еще 25 ноября сайт МИДа сообщил о встрече Макея с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем.
Макей возглавлял внешнеполитическое ведомство Беларуси с 2012 года. До того он работал помощником президента страны и главой президентской администрации.