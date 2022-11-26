Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Владимиру Макею было 64 года. Причина смерти чиновника к моменту публикации новости названа не была.

Как отмечает „Зеркало“, еще 25 ноября сайт МИДа сообщил о встрече Макея с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

Макей возглавлял внешнеполитическое ведомство Беларуси с 2012 года. До того он работал помощником президента страны и главой президентской администрации.