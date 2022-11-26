Из такси в кромешную темноту. Как живут города Украины без света и отопления

Где прилетело, у кого пошла вода

В Херсоне раньше запланированного пришел поезд, и это произвело очень сильное впечатление на жителей. Первый раз с февраля город связался с цивилизацией - теперь можно купить билет и поехать в большой мир.

Начинают работать заправки, и люди берут топливо не в бак для машин, а с собой для генераторов - своеобразная примета времени. Жители частных домов или подъездов многоэтажек вместе скидываются на бензин, чтобы появилось электричество.

Просто соседи в довоенное время сейчас образовали настоящее комьюнити. Один на улице разводит костер и готовит на всех чай, второй отстоял очередь за гуманитарной помощью и принес что-то для супа. Третий помогает собирать ветки и доски для костра.



В частном секторе у многих есть водяные скважины. Их подключают к генераторам - и их хозяева в течение часа или двух просто раздают всем воду, чтобы соседи не искали ее по всему городу и не тащили на себе несколько километров.

Обсуждают, в первую очередь, прилеты - где, как, разрушено ли что-то. Какие новости про свет и воду. Кто-то рассказывает, что в одном жилом квартале она уже даже слегка течет из крана, остальные, понятно, завидуют.

Подпись к фото,Так в темное время суток выглядит улица Суворова - пешеходная зона в центре Херсона. Светлая точка - это человек, который подсвечивает себе дорогу фонариком в телефоне

С сотовой связью по-разному: есть места, где можно сделать хотя бы обычный звонок, есть места с интернетом. ДСНС (служба по чрезвычайным ситуациям) открывает по всему городу теплые палатки, там есть вода, можно зарядить телефон или просто погреться.

Обычный житель города в целом тратит весь день на то, на что он раньше потратил бы час. Утром надо проснуться пораньше и занять очередь за гуманитарной помощью или в супермаркет - пока открылся только первый, и там сотни человек стоят за нормальной едой. Потом нужно найти связь и почитать новости. Потом нужно найти воду - как питьевую, так и техническую - и принести ее.