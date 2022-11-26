Новости Ида-Вирумаа
26.11.2022, 13:10

ФОТО | "Память жива": на месте демонтированного нарвского танка по-прежнему много цветов и свечей

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ФОТО: Delfi lugeja

Один из читателей rusDelfi рассказал, что жители Нарвы по-прежнему приносят цветы и свечи к тому месту, где стоял памятник-танк.

Как видно по фотографиям, сделанным сегодня, 26 ноября, на месте бывшего мемориала венками из живых и искусственных цветов выложено большое сердце, а рядом из свечей надпись - Т-34. Траурная лента с надписью "16 августа 2022. Мы не забудем“ напоминает, что именно в этот день танк был демонтирован. Неподалеку стоит коробка с бесплатными свечами и спичками. По словам читателя rusDelfi, мимо проходящая пожилая женщина восхищенно сказала: "Вот видите, память жива“.

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