ФОТО | "Память жива": на месте демонтированного нарвского танка по-прежнему много цветов и свечей

Как видно по фотографиям, сделанным сегодня, 26 ноября, на месте бывшего мемориала венками из живых и искусственных цветов выложено большое сердце, а рядом из свечей надпись - Т-34. Траурная лента с надписью "16 августа 2022. Мы не забудем“ напоминает, что именно в этот день танк был демонтирован. Неподалеку стоит коробка с бесплатными свечами и спичками. По словам читателя rusDelfi, мимо проходящая пожилая женщина восхищенно сказала: "Вот видите, память жива“.