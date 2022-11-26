Министр окружающей среды Мадис Каллас проведет русскоязычный экологический форум для молодежи

„Я рад, что жители Эстонии, и особенно молодежь, всё больше интересуются экологией и защитой окружающей среды. Но пока что люди еще недостаточно ориентируются в этой тематике. И прежде всего это касается русскоязычных по причине нехватки качественной информации на родном языке. Поэтому и появилась идея проводить форумы на русском языке для молодежи на актуальные темы в сфере окружающей среды. Наша цель – повысить осведомленность ребят, дать всем желающим возможность участвовать в решении важных для нашего общества проблем в области экологии и помочь в реализации наиболее интересных и перспективных проектов“, – сказал министр Мадис Каллас.



По его словам, речь на форуме пойдет о наиболее значимых для Эстонии темах –переходе на возобновляемую энергию, что в числе прочего позволит существенно снизить цены на электричество, энергетической безопасности, необходимости улучшить состояние лесов и уменьшить объемы потребляемого пластика и, конечно, о создании новых рабочих мест, в том числе через поддержку стартапов, занимающихся вопросами окружающей среды.



„Социал-демократы несмотря на то, что являются единственной по-настоящему „зеленой“ партией в Рийгикогу, впервые за последние почти 30 лет возглавили Министерство окружающей среды и тем самым наконец получили возможность напрямую влиять на принятие решений в этой сфере. Недавно мы создали при Русскоязычном объединении социал-демократов рабочую группу по защите природы, которая помогает партии и министру в формировании и реализации экологической повестки нашей страны. Возглавляет группу дипломированный специалист в сфере окружающей среды Дарья Мирна. Приглашаю всех, кому не безразлична природа и кто хотел бы внести свой вклад в ее улучшение, присоединиться к нашей команде. И, конечно, приглашаю всех на первый русскоязычный форум по вопросам окружающей среды. Основная аудитория – это молодежь, но прийти, конечно, могут все“, – сказал председатель Русскоязычного объединения социал-демократов и советник министра по окружающей среде Кирилл Клаус.



Первый экологический форум для русскоязычной молодежи пройдет в Таллинне в понедельник, 5 декабря в 18 часов в Министерстве окружающей среды по адресу Paldiski mnt 96. Запись по адресу kirill.klaus@envir.ee или по телефону 53 439 677. Второй форум пройдет в Ида-Вирумаа в первой половине января.