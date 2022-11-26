Бывшая мисс Хорватии выставила свои формы на показ и раскритиковала организацию ЧМ-2022

Ивана Кнолль, прибыла в Катар, поддержать свою национальную команду. Об этом сообщает The Mirror.

Бывшая „Мисс Хорватия“ Ивана Кнолль вскружила голову многим во время первого футбольного матча своей страны на чемпионате мира, в котором Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0).

Отправляясь на игру против Марокко, хорватская красавица надела откровенное красно-белое платье в клетку, чтобы продемонстрировать свой патриотизм.

Вскоре она записала видео в еще более откровенном купальнике и нарвалась на критику катарских фанов. „Уважай нашу страну и религию, какого черта?“ – написал под ее постом один из пользователей.

Для болельщиц, демонстрирующих свои фигуры, в Катаре предусмотрены большие штрафы и даже тюремные сроки. Некатарские женщины не обязаны носить абайю, но их топы и платья должны закрывать среднюю часть тела и плечи.

Кроме того, женщинам, приезжающим в арабскую страну, запрещено носить обтягивающую одежду и демонстрировать свое декольте.

Ивана Кнолль очень популярна в Instagram, где у нее 660 тысяч подписчиков и их количество только увеличивается. Именно там она раскритиковала организацию турнира в Катаре. „Это катастрофа! Мне жаль всех людей, которые не могут поехать на чемпионат мира из-за худшей организации в истории“, — цитирует хорватку издание The Sun.