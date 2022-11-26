ВИДЕО | Что съел Роналду, достав из шорт прямо во время игры?

Издание A Bola показало момент, на котором Роналду что-то вытащил из шорт и затем съел.

Так что съел Роналду? Есть две версии

A Bola писала об энергетической добавке. Другие медиа не выдвигали никаких версий, предлагая посмотреть видео.

Фотобанк Global Look Press в описании к фото этого момента написал, что это была жвачка.

И был прав: пресс-атташе сборной Португалии Франсишку Абреу подтвердил догадку: „Это была жевательная резинка. Ничего более. Просто жевательная резинка“.

Роналду уже делал так в матче Лиги Европы: это была игра против „Шерифа“, в которой Роналду забил последний гол в составе „МЮ“. С трибун было хорошо видно, как он проделал то же, что и в матче с Ганой.

Однажды из-за жвачки Роналду получил замечание на королевском приеме

Это было в 2012 году – тогда Роналду получил от испанской королевы Софии Национальную спортивную премию Испании. На церемонии он долго жевал жвачку. Медиа предполагали, что Криш так делал из-за волнения. Организаторы приема дважды попросили футболиста избавиться от жвачки.

Не найдя поблизости мусорного контейнера, Роналду спрятал жвачку в карман. Marca даже показывала видео со всеми этими моментами.

Зачем спортсмены вообще жуют жвачку во время соревнования? Меньше стресса – больше концентрации

Если вкратце, то причин несколько. Основные из них:

• Снижение стресса – жвачка помогает отвлечься, снижает нервозность. Предположительно – из-за притока крови к мозгу. Так она улучшает его активность.

• Увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает пульс – так кровь двигается быстрее.

• Избавляет от сухости во рту: это важно, так как в игре нет возможности освежать горло водой постоянно.

Пожалуй, наиболее известный спортсмен с жвачкой – Майкл Джордан. Он постоянно надувал пузыри между бросками, а еще выпускал собственную марку жвачки. Правда, сейчас в НБА более популярно жевание капы, которое популяризировал Стефен Карри.