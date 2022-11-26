Экономика
26.11.2022, 08:42

Член правления Alexela: в ближайшее время цены на дизельное топливо могут резко возрасти

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Kütuse hinnad 05.10.2022
Kütuse hinnad 05.10.2022
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Член правления Alexela Тармо Кярсна прогнозирует, что ситуация в Европе приведет к повышению цен на дизельное топливо к новому году. На стоимость продаваемого в Эстонии дизельного топлива может также сказаться наступление холодов, пишет Ärileht.

Кярсна отмечает, что в настоящее время цены на дизельное топливо в Эстонии за неделю упали на 8 центов. Самым большим вопросом сейчас является то, как изменится цена барреля нефти в начале следующей недели. Цены на топливо на мировом рынке долгое время падали и стабилизировались только в начале этой недели. На данный момент существует выжидательная позиция в отношении решения о потолке цен на российскую нефть, и это также играет наибольшую роль в изменении цен на топливо в ближайшем будущем. Решение о введении российского нефтяного эмбарго должно быть принято 5 декабря.

По словам Кярсна, важной датой будет и 4 декабря - в этот день соберется ОПЕК и решит, будет ли увеличиваться добыча нефти или нет. "Увеличение добычи ОПЕК снизит цены и в Эстонии. Но сейчас очень сложно строить догадки, увеличит ли ОПЕК добычу или нет“.

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