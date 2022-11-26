Член правления Alexela: в ближайшее время цены на дизельное топливо могут резко возрасти

Кярсна отмечает, что в настоящее время цены на дизельное топливо в Эстонии за неделю упали на 8 центов. Самым большим вопросом сейчас является то, как изменится цена барреля нефти в начале следующей недели. Цены на топливо на мировом рынке долгое время падали и стабилизировались только в начале этой недели. На данный момент существует выжидательная позиция в отношении решения о потолке цен на российскую нефть, и это также играет наибольшую роль в изменении цен на топливо в ближайшем будущем. Решение о введении российского нефтяного эмбарго должно быть принято 5 декабря.