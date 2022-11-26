ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Австралия ведет против Туниса.

Тунис - Австралия

Цена ошибки в этом матче для обеих команд очень велика, поэтому они начали игру довольно осторожно. Австралийцы атаковали больше и на 23-й минуте открыли счет: Митчелл Дьюк головой отправил мяч в сетку, подкараулив рикошет после навеса Крейга Гудвина. Лучший момент тунисцев сравнять счет упустил Мохамед Дрэгер, чей удар отбил опытный австралийский вратарь Мэтью Райан. Еще один момент в добавленное время к первому тайму был у капитана тунисцев Мсакни, но из центра штрафной он пробил рядом со штангой.

До матча:

В группе D на стадионе „Эль-Джануб“ между собой сыграют сборные Туниса и Австралии. Начало матча в 12:00.

В первом туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), именно эти две сборные скорее всего будут бороться за выход в плей-офф в группе D вместе с Францией. Сборная Австралии показала неплохую игру в начале встречи против Франции и даже забила первой, но потом пропустили четыре гола. Австралия является аутсайдером группы, но еще не все потеряно, нужно цепляться за очки и тогда сохраняться шансы на выход из группы.

Предстоящая встреча станет определяющей и для сборной Туниса, которая продемонстрировала хороший футбол в игре против Дании. Если Тунис всерьез хочет выходить из группы, то им необходимо набирать очки в игре против Австралии.

В группе С, на стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Польши и Саудовской Аравии. Начало матча в 15:00.

Саудовская Аравия произвела настоящую сенсацию на ЧМ-2022, обыграв Аргентину 2:1. После победы в Саудовской Аравии объявили выходной, а игроки получили по 2,5 миллиона евро. Волевая победа придаст игрокам дополнительную уверенность, и они будут не против удивить еще раз, обыграв Польшу.

Польша сыграла вничью с Мексикой, показав не самую интересную игру. Есть вопросы и к лидеру сборной, Роберту Левандовскому, который не смог реализовать пенальти в игре против Мексики и находится не в лучшей форме. Для сохранения шансов на плей-офф полякам обязательно нужно побеждать.