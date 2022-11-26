ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Австралия обыграла Тунис, Польша - Саудовскую Аравию
В субботу на ЧМ-2022 в Катаре - седьмой игровой день, и между собой сыграют: Тунис - Австралия, Польша - Саудовская Аравия, Франция - Дания и Аргентина - Мексика.
Польша - Саудовская Аравия
Поляки, которым нужна только победа, с первой минуты пошли в атаку. У них впереди грозный атакующий трезубец Левандовский - Зелиньский - Милик. Но первый опасный момент создали саудовцы: на 13-й минуте после углового Канно бил точно под перекладину, классный сейв Щенсны! Поляки не успевают за быстрыми азиатами и начинают грубить. Две желтые карточки за две минуты получают Кивер и Кэш. И следом третья - Милику, срывавшему потенциально опасную контратаку. Ничто не предвещало, но на 39-й минуте Польша вышла вперед. После быстро вертикальной атаки, начатой вратарем, Левандовский оказался с мячом в центре штрафной. С первой попытки он не смог переиграть вратаря, но затем отдал на пустые ворота Зелиньскому, который не промахнулся. Но на 44-й минуте Белик бьет по ногам в своей штрафной Аль-Шехри. С подсказки ВАР судья ставит пенальти. Однако Войцех Щенсны отбил и неуверенный удар с точки Аль-Досари, и добивание! Во втором тайме пока атакуют только саудовцы, Польша держит оборону. Аравийцы не использовали несколько хороших моментов, и Польша едва их не наказала. На 63-й минуте Милик бил головой из выгодной позиции, но попал в перекладину. И почти сразу после этого от колена Левандовского мяч попал в штангу. При этом саудовцы атаковали больше, пару раз им откровенно не повезло, например, когда на 79-й минуте Аль-Малики без сопротивления бил с линии штрафной, но не попал в пустой угол. Расплата наступила на 82-й минуте: Левандовский отобрал мяч и зазевавшегося защитника и наконец забил свой первый гол в финальных стадиях чемпионатов мира. Получив солидное преимущество, поляки уверенно довели матч до победы 2:0. Теперь в последнем туре для выхода из группы им хватит ничьей, но играть предстоит против грозной Аргентины Месси. Для саудовцев тоже еще ничего не потеряно, но надо будет обязательно обыгрывать Мексику.
Тунис - Австралия
Цена ошибки в этом матче для обеих команд очень велика, поэтому они начали игру довольно осторожно. Австралийцы атаковали больше и на 23-й минуте открыли счет: Митчелл Дьюк головой отправил мяч в сетку, подкараулив рикошет после навеса Крейга Гудвина. Лучший момент тунисцев сравнять счет упустил Мохамед Дрэгер, чей удар отбил опытный австралийский вратарь Мэтью Райан. Еще один момент в добавленное время к первому тайму был у капитана тунисцев Мсакни, но из центра штрафной он пробил рядом со штангой. Второй тайм проходил практически без опасных моментов. Тунис пытался отыграться, но действовал слишком медленно. Австралийцы уверенно оборонялись и удержали первую победу на турнире. Теперь в последнем туре группового этапа им предстоит сыграть против Дании. Тунис сохранил теоретические шансы на выход из группы, но для этого в следующем матче потребуется подвиг: победа над грозной Францией, действующими чемпионами мира.
До матча:
В группе D на стадионе „Эль-Джануб“ между собой сыграют сборные Туниса и Австралии. Начало матча в 12:00.
В первом туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), именно эти две сборные скорее всего будут бороться за выход в плей-офф в группе D вместе с Францией. Сборная Австралии показала неплохую игру в начале встречи против Франции и даже забила первой, но потом пропустили четыре гола. Австралия является аутсайдером группы, но еще не все потеряно, нужно цепляться за очки и тогда сохраняться шансы на выход из группы.
Предстоящая встреча станет определяющей и для сборной Туниса, которая продемонстрировала хороший футбол в игре против Дании. Если Тунис всерьез хочет выходить из группы, то им необходимо набирать очки в игре против Австралии.
В группе С, на стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Польши и Саудовской Аравии. Начало матча в 15:00.
Саудовская Аравия произвела настоящую сенсацию на ЧМ-2022, обыграв Аргентину 2:1. После победы в Саудовской Аравии объявили выходной, а игроки получили по 2,5 миллиона евро. Волевая победа придаст игрокам дополнительную уверенность, и они будут не против удивить еще раз, обыграв Польшу.
Польша сыграла вничью с Мексикой, показав не самую интересную игру. Есть вопросы и к лидеру сборной, Роберту Левандовскому, который не смог реализовать пенальти в игре против Мексики и находится не в лучшей форме. Для сохранения шансов на плей-офф полякам обязательно нужно побеждать.
В группе D на стадионе „Стэдиум 974“ между собой сыграют сборные Франции и Дании. Начало матча в 18:00.
Франция пропустила быстрый гол от Австралии, но смогла собраться и взять игру под свой контроль, забив в ответ четыре мяча. Отсутствие одного из лидеров сборной Франции Карима Бензема не сильно сказалось на игре французов, а заменивший его Оливье Жиру оформил дубль. В отличной форме находится и Киллиан Мбаппе, который записал на свой счет голевую передачу и забил гол.
После ничьи с Тунисом Дания находится в тяжелой ситуации, ей нельзя терять очки против Франции, если она хочет выйти в плей-офф. В случаи поражения они могут занять третье место в группе, и в последнем туре все будет зависеть от игры Туниса с Францией.
В группе С на стадионе „Лусаил Айконик“ между собой сыграют сборные Аргентины и Мексики. Начало матча в 21:00.
Аргентина, недооценив соперника, потерпела сенсационное поражение от Саудовской Аравии. Месси и компания в первом тайме выигрывая 1:0, забили еще три мяча, но их не засчитали из-за офсайда. Во втором тайме Саудовская Аравия забила два и ничего не позволила сделать звёздной сборной у своих ворот. До турнира Аргентина наряду с Бразилией считалась главным фаворитом ЧМ, но теперь в случае поражения от Мексики турнир для Месси может закончиться.
В игре против Польши мексиканцы создали моментов больше чем соперник, но реализовать их не смогли, и были близки к поражению, но спас легендарный вратарь Очоа. Мексике обязательно надо набирать очки, но в игре против такой мотивированной Аргентины это сделать будет очень сложно.