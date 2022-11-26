ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Австралия обыграла Тунис, Польша - Саудовскую Аравию

Поляки, которым нужна только победа, с первой минуты пошли в атаку. У них впереди грозный атакующий трезубец Левандовский - Зелиньский - Милик. Но первый опасный момент создали саудовцы: на 13-й минуте после углового Канно бил точно под перекладину, классный сейв Щенсны! Поляки не успевают за быстрыми азиатами и начинают грубить. Две желтые карточки за две минуты получают Кивер и Кэш. И следом третья - Милику, срывавшему потенциально опасную контратаку. Ничто не предвещало, но на 39-й минуте Польша вышла вперед. После быстро вертикальной атаки, начатой вратарем, Левандовский оказался с мячом в центре штрафной. С первой попытки он не смог переиграть вратаря, но затем отдал на пустые ворота Зелиньскому, который не промахнулся. Но на 44-й минуте Белик бьет по ногам в своей штрафной Аль-Шехри. С подсказки ВАР судья ставит пенальти. Однако Войцех Щенсны отбил и неуверенный удар с точки Аль-Досари, и добивание! Во втором тайме пока атакуют только саудовцы, Польша держит оборону. Аравийцы не использовали несколько хороших моментов, и Польша едва их не наказала. На 63-й минуте Милик бил головой из выгодной позиции, но попал в перекладину. И почти сразу после этого от колена Левандовского мяч попал в штангу. При этом саудовцы атаковали больше, пару раз им откровенно не повезло, например, когда на 79-й минуте Аль-Малики без сопротивления бил с линии штрафной, но не попал в пустой угол. Расплата наступила на 82-й минуте: Левандовский отобрал мяч и зазевавшегося защитника и наконец забил свой первый гол в финальных стадиях чемпионатов мира. Получив солидное преимущество, поляки уверенно довели матч до победы 2:0. Теперь в последнем туре для выхода из группы им хватит ничьей, но играть предстоит против грозной Аргентины Месси. Для саудовцев тоже еще ничего не потеряно, но надо будет обязательно обыгрывать Мексику.