ЧМ-2022: Месси тащит Аргентину, Франция выходит в плей-офф, первый гол Левандовского на чемпионатах мира
В субботу на ЧМ-2022 в Катаре - седьмой игровой день, и между собой сыграют: Тунис - Австралия, Польша - Саудовская Аравия, Франция - Дания и Аргентина - Мексика.
Аргентина - Мексика
После сенсационного поражения от Саудовской Аравии аргентинский тренер обновил основной состав почти наполовину (5 новых игроков). Впрочем, главные звезды, Ди Мария, Лаутаро Мартинес и конечно великий Лео Месси - на поле. Поражение будет означать для аргентинцев вылет из турнира, в случае ничьей маячит перспектива игры с грозной Францией в 1/8. У Мексики в основу вернулся ветеран Андрес Гуардадо, для которого это уже пятый мундиаль. В первые 20 минут матча атакующая игра у Аргентины совершенно не клеится. Мексанцы спокойно контролируют темп игры. Игру без ворот нарушил перед перерывом опасный штрафной для Мексики: удар Веги в девятку в эффектном прыжке взял Мартинес. Во втором тайме игра тоже долгое время шла без ворот. Но на 64-й минуте подуставшие мексиканцы позволили Месси принять мяч в ударной позиции по центру. Лео ювелирным ударам отправил его в нижний угол ворот. На 87-й минуте вышедший на замену полузащитник Энцо Фернандес после розыгрыша углового роскошным ударом в девятку забил второй гол Аргентины. У Мексики во втором тайме моментов не было. Аргентина выиграла на классе и морально-волевых качествах. Теперь им предстоит сыграть с Польшей Щенсны и Левандовского. Мексиканцы сыграют с Саудовской Аравии и для выхода в плей-офф должны будут выигрывать с разницей минимум в 2 мяча.
Франция - Дания
В случае победы действующие чемпионы мира французы гарантируют выход в плей-офф. У них вернулся в состав после травмы центральный защитник Рафаэль Варан. У Дании, который пока лишь 1 очко, в центре нападения вместо Дольберга вышел Корнелиус. Матч начался достаточно осторожно. Первый опасный момент Франция создала на 21-й минуте, когда непростой удар Рабьо парировал Каспер Шмейхель. Еще более явный момент незадолго до перерыва упустил Мбаппе, зарядив выше ворот. Во втором тайме французы продолжили доминировать и на 61-й минуте открыли счет. Мбаппе и Эрнандес по левому флангу ворвались в датскую штрафную, Килиан нанес неотразимый удар. Французы попытались перестроить игру, выпустив вместо Жиру Маркуса Тюрама, но датчане не собирались сдаваться. На 67-й минуте Кристенсен подкараулил кросс с углового в штрафную и головой сравнял счет. Пять минут спустя Дания могла выйти вперед, но со сложным ударом Линдстрёма справился Льорис. Оправившись от шока, Франция вновь начала давить, почти вся игра шла на половине поля датчан и возле их штрафной. Однако они не забывали о контратаках, и на 80-й минуте вышедший на замену Бретуэйт упустил реальный шанс, пробив мимо из центра штрафной. На 86-й минуте более высокий класс французов сказался: Мбаппе открылся под навес в штрафную и забил второй гол в матче. Тем самым он по числу голов на чемпионатах мира (7) обошел своего знаменитого соотечественника Тьерри Анри. Шансов отыграться у датчан не было. Одержав победу 2:1, Франция стала первым участником плей-офф. На 90% она займет в группе 1 место. Таким образом, прервано действовавшее с 2010 года „проклятье“, когда действующие чемпионы мира не выходили из группы на следующем турнире. Для Дании еще не все потеряно, но надо в последнем туре обязательно обыгрывать Австралию.
Польша - Саудовская Аравия
Поляки, которым нужна только победа, с первой минуты пошли в атаку. У них впереди грозный атакующий трезубец Левандовский - Зелиньский - Милик. Но первый опасный момент создали саудовцы: на 13-й минуте после углового Канно бил точно под перекладину, классный сейв Щенсны! Поляки не успевают за быстрыми азиатами и начинают грубить. Две желтые карточки за две минуты получают Кивер и Кэш. И следом третья - Милику, срывавшему потенциально опасную контратаку. Ничто не предвещало, но на 39-й минуте Польша вышла вперед. После быстро вертикальной атаки, начатой вратарем, Левандовский оказался с мячом в центре штрафной. С первой попытки он не смог переиграть вратаря, но затем отдал на пустые ворота Зелиньскому, который не промахнулся. Но на 44-й минуте Белик бьет по ногам в своей штрафной Аль-Шехри. С подсказки ВАР судья ставит пенальти. Однако Войцех Щенсны отбил и неуверенный удар с точки Аль-Досари, и добивание! Во втором тайме пока атакуют только саудовцы, Польша держит оборону. Аравийцы не использовали несколько хороших моментов, и Польша едва их не наказала. На 63-й минуте Милик бил головой из выгодной позиции, но попал в перекладину. И почти сразу после этого от колена Левандовского мяч попал в штангу. При этом саудовцы атаковали больше, пару раз им откровенно не повезло, например, когда на 79-й минуте Аль-Малики без сопротивления бил с линии штрафной, но не попал в пустой угол. Расплата наступила на 82-й минуте: Левандовский отобрал мяч и зазевавшегося защитника и наконец забил свой первый гол в финальных стадиях чемпионатов мира. Получив солидное преимущество, поляки уверенно довели матч до победы 2:0. Теперь в последнем туре для выхода из группы им хватит ничьей, но играть предстоит против грозной Аргентины Месси. Для саудовцев тоже еще ничего не потеряно, но надо будет обязательно обыгрывать Мексику.
Тунис - Австралия
Цена ошибки в этом матче для обеих команд очень велика, поэтому они начали игру довольно осторожно. Австралийцы атаковали больше и на 23-й минуте открыли счет: Митчелл Дьюк головой отправил мяч в сетку, подкараулив рикошет после навеса Крейга Гудвина. Лучший момент тунисцев сравнять счет упустил Мохамед Дрэгер, чей удар отбил опытный австралийский вратарь Мэтью Райан. Еще один момент в добавленное время к первому тайму был у капитана тунисцев Мсакни, но из центра штрафной он пробил рядом со штангой. Второй тайм проходил практически без опасных моментов. Тунис пытался отыграться, но действовал слишком медленно. Австралийцы уверенно оборонялись и удержали первую победу на турнире. Теперь в последнем туре группового этапа им предстоит сыграть против Дании. Тунис сохранил теоретические шансы на выход из группы, но для этого в следующем матче потребуется подвиг: победа над грозной Францией, действующими чемпионами мира.
До матча:
В группе D на стадионе „Эль-Джануб“ между собой сыграют сборные Туниса и Австралии. Начало матча в 12:00.
В первом туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), именно эти две сборные скорее всего будут бороться за выход в плей-офф в группе D вместе с Францией. Сборная Австралии показала неплохую игру в начале встречи против Франции и даже забила первой, но потом пропустили четыре гола. Австралия является аутсайдером группы, но еще не все потеряно, нужно цепляться за очки и тогда сохраняться шансы на выход из группы.
Предстоящая встреча станет определяющей и для сборной Туниса, которая продемонстрировала хороший футбол в игре против Дании. Если Тунис всерьез хочет выходить из группы, то им необходимо набирать очки в игре против Австралии.
В группе С, на стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Польши и Саудовской Аравии. Начало матча в 15:00.
Саудовская Аравия произвела настоящую сенсацию на ЧМ-2022, обыграв Аргентину 2:1. После победы в Саудовской Аравии объявили выходной, а игроки получили по 2,5 миллиона евро. Волевая победа придаст игрокам дополнительную уверенность, и они будут не против удивить еще раз, обыграв Польшу.
Польша сыграла вничью с Мексикой, показав не самую интересную игру. Есть вопросы и к лидеру сборной, Роберту Левандовскому, который не смог реализовать пенальти в игре против Мексики и находится не в лучшей форме. Для сохранения шансов на плей-офф полякам обязательно нужно побеждать.
В группе D на стадионе „Стэдиум 974“ между собой сыграют сборные Франции и Дании. Начало матча в 18:00.
Франция пропустила быстрый гол от Австралии, но смогла собраться и взять игру под свой контроль, забив в ответ четыре мяча. Отсутствие одного из лидеров сборной Франции Карима Бензема не сильно сказалось на игре французов, а заменивший его Оливье Жиру оформил дубль. В отличной форме находится и Киллиан Мбаппе, который записал на свой счет голевую передачу и забил гол.
После ничьи с Тунисом Дания находится в тяжелой ситуации, ей нельзя терять очки против Франции, если она хочет выйти в плей-офф. В случаи поражения они могут занять третье место в группе, и в последнем туре все будет зависеть от игры Туниса с Францией.
В группе С на стадионе „Лусаил Айконик“ между собой сыграют сборные Аргентины и Мексики. Начало матча в 21:00.
Аргентина, недооценив соперника, потерпела сенсационное поражение от Саудовской Аравии. Месси и компания в первом тайме выигрывая 1:0, забили еще три мяча, но их не засчитали из-за офсайда. Во втором тайме Саудовская Аравия забила два и ничего не позволила сделать звёздной сборной у своих ворот. До турнира Аргентина наряду с Бразилией считалась главным фаворитом ЧМ, но теперь в случае поражения от Мексики турнир для Месси может закончиться.
В игре против Польши мексиканцы создали моментов больше чем соперник, но реализовать их не смогли, и были близки к поражению, но спас легендарный вратарь Очоа. Мексике обязательно надо набирать очки, но в игре против такой мотивированной Аргентины это сделать будет очень сложно.