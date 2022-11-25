Красивая традиция: Эквадор все голы посвящает бомбардиру, который умер в Катаре

Каждый гол Валенсии сопровождается очень трогательным общекомандным празднованием. Все встают на колени в круг и воздевают руки к небу, пишет Sports.ru.

Так было после первого мяча в ворота Катара. И после второго.

И после гола в ворота Нидерландов (стало 1:1).

Это не просто молитва. Не благодарность богу. Эквадор посвящает голы другому бомбардиру – Кристиану Бенитесу.

Вы можете помнить Чучо (прозвище Бенитеса) по игре за „Бирмингем“, по безумным прическам в духе Поля Погба – то выбривал геометрические фигуры на макушке, то носил зеленые дреды.

В 2013-м Бенитес перешел в катарский клуб „Аль-Джайш“, но провел в команде только три недели и сыграл в одном кубковом мачте. На следующий день его госпитализировали с острыми болями в животе. А через несколько часов он скончался.

Остановилось сердце.

У Бенитеса при вскрытии нашли врожденный порок сердца. По словам врачей, такой недуг „могли не обнаружить даже самые детальные исследования“. По крайней мере, в АПЛ ничего подозрительного не замечали.

Смерть Бенитеса совпала с началом карьеры Эннера Валенсии в сборной. На ЧМ-2014 в Бразилии Валенсия забил три мяча. Эннера стали называть преемником Бенитеса, и все это логично трансформировалось в такую добрую традицию – посвящать голы умершему Кристиану.

Теперь они делают это в Катаре, где и умер Кристиан.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.