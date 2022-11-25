ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (275-й день) | Обстрелы Херсона, встреча Путина с солдатскими матерями. Зеленский: Вопрос о методах возврата Крыма остается открытым

Зеленский заявил, что Украина готова вернуть Крым как на поле боя, так и невоенным путем

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. На этот раз до 3 декабря

Парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма — NRC

Иркутский губернатор напомнил матерям погибших на войне военнослужащих, что их сыновья „сделали это в интересах родины“

„Это не было неожиданностью“. Ангела Меркель дала интервью, в котором рассказала о российском вторжении в Украину

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Der Spiegel, что российские вторжение в Украину не стало для нее неожиданностью. По словам Меркель, накануне ухода из политики она пыталась наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Украине с начала вторжения пропало без вести более 15 тысяч человек — Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP)

Директор ICMP по Европе Мэтью Холлидей заявил в интервью Reuters, что пока неясно, сколько людей были насильно перемещены, содержатся под стражей в России, живы и разлучены со своими семьями или умерли и были похоронены в импровизированных могилах неидентифицированными.

Поиски пропавших будут длиться годами, прогнозирует он.

50% жилого фонда Киева еще не подключена к стабильному электроснабжению после российских ударов.

Проблемы с электричеством не только в Украине. Жители российской Карелии жалуются на отсутствие света на улицах — местные власти отвечают, что нет денег на лампочки для фонарей

Верховная Рада подготовит списки российских спортсменов, поддержавших войну. Санкции могут наложить на Валуева, Плющенко и Кабаеву

Рабочая группа по спортивным санкциям при Верховной Раде Украины уполномочила редакцию спортивного издания Tribuna.com подготовить списки российских спортсменов, публично поддержавших войну России против Украины. Об этом сообщил журналист и основатель Tribuna Дмитрий Навоша.

Власти Украины подтвердили, что в Крыму убили иранских военных советников, управлявших дронами-камикадзе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил в интервью The Guardian, что в аннексированном Крыму убили несколько иранских военных советников, которые помогали российским военным управлять иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Мобилизованный чиновник скончался в учебной части Тюмени „от остановки сердца“. Медработники говорят, что он не жаловался на здоровье

Чиновник управления минсоцразвития Пермского края Дмитрий Мошев скончался в учебном центре в Тюмени. „АиФ. Пермь“ сообщает, что он умер „от остановки сердца“, при этом тюменские врачи уверяют, что 49-летний чиновник не жаловался на здоровье.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал утверждения украинских властей об убитых иранских военных советников „феерическим бредом“

Мобилизованные массово гибнут из-за отсутствия должной подготовки — Минобороны Великобритании

В традиционном обзоре разведка британского Минобороны обращает внимание на вопросы, которые вызывает уровень подготовки мобилизованных на военную службу россиян. У призванных на службу во время „частичной мобилизации“ нет необходимого обмундирования, оружия, медицинское обследование мобилизованных проходит с нарушениями.

Это приводит к тяжелым потерям среди них. Британская разведка приводит два примера, когда неподготовленные мобилизованные массово погибали: во время лобовой атаки на украинские укрепления под Бахмутом и в районе города Сватово Луганской области, где новоприбывшие были брошены на рытье сложной системы траншей под артиллерийским огнем.

В Минобороны Великобритании полагают, что Кремль должен быть обеспокоен возможными протестами родственников мобилизованных россиян.

Это обсуждение отчуждения территории РФ, об этом не может быть и речи — пресс-секретарь Путина о заявлении Зеленского, что Украина готова вернуть Крым и дипломатическими методами тоже

„Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами“, — заявил Дмитрий Песков.

США сорвали сделку о поставках истребителей МиГ-29 из Польши в Украину после вмешательства Китая — The Spectator

Власти США в марте 2022 года убедили Польшу не поставлять в Украину свой парк советских истребителей МиГ-29 после вмешательства Китая. Об этом в публикации журнала The Spectator сообщил британский журналист Оуэн Мэтьюз, ссылаясь на слова китайских источников.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским

Российские войска 17 раз за сутки обстреляли Херсон (который еще два месяца назад Кремль называл „нашим“).

Россия потратила на войну в Украине уже более 82 миллиарда долларов — это четверть всех доходов страны

Соответствующие оценки сделала украинская версия Forbes. Украинский Forbes для расчетов использовал данные Генштаба ВСУ о потерях техники и живой силы российской армии, а также о количестве выпущенных ракет и интенсивности артиллерийских обстрелов. В условиях войны оперативно проверить эти данные невозможно.

Видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинными — миссия ООН в области прав человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине считает видеозаписи расстрела подлинными — с высокой степенью вероятности.

Он добавил, что все обстоятельства происшествия должны быть тщательно расследованы.

Андрея Макаревича объявили иностранным агентом за высказывания в иностранных СМИ — адвокат музыканта

Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 9 на 9

Это уже третий обмен пленными между Россией и Украиной за последние три дня. 23 ноября обмен был проведен по формуле 35 на 35, 24 ноября — по формуле 50 на 50.

Владимир Путин утверждает, что лично созванивается с мобилизованными, которых отправил на войну в Украине

„Я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами прямо,.. говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу“, — рассказал Путин на встрече с матерями военных.

Путин добавил, что военнослужащие, с которыми он якобы разговаривал, „не ожидали“ звонков от президента. „Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои“, — добавил президент.

Кремль объявил, что Путин встретился с матерями участников войны в Украине. На встречу пришли депутат-единорос, участница ОНФ и автор православного кино

Все четыре действующие АЭС в Украине снова подключены к национальной электросети, заявили в МАГАТЭ

Генштаб ВСУ дал россиянам инструкцию, как сдаваться в плен

В телеграм-канале Гештаба ВСУ появилось четырехминутное видео на русском языке. Оно содержит довольно стандартные рекомендации: бросить оружие, обозначить желание сдаться в плен белым флагом или материей итд.

От 200 тыс. до 400 тыс. человек в каждой области Украины сейчас без света

Об этом сегодня на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, энергосистема страны вышла из состояния „тяжелой системной аварии“ после очередных ударов России.

Путин: военные госпитали заполнены на 38%

На встрече с матерями „военнослужащих – участников СВО“ (Кремль называет это мероприятие именно так, хотя у военнослужащих могут другие значимые родственницы) Путин назвал цифру заполненности военных госпиталей: 38%.



Линия фронта, если верить сводке украинского генштаба на утро 275-го дня войны, за последние сутки существенных изменений не претерпела. Россияне продолжают попытки наступать в районах Бахмута и Авдеевки, на остальных же участках фронта в основном обороняются.



„Укрэнерго“ сообщает, что к 11 утра пятницы энергетики восстановили подачу электричества на 70%. В среду, после очередного ракетного налета россиян, энергосистема Украины на некоторое время отключилась полностью.



По подсчетам ООН, в результате российских ударов по объектам энергетики Украины, начавшихся 10 октября, погибли уже 77 мирных жителей, а ранения получили 272 гражданских лица.



Глава МИД Британии Джеймс Клеверли встретился в Киеве с президентом Зеленским и официально объявил о небольшом дополнении к тем миллиардам, которые Британия уже потратила на помощь Украине: 3 млн фунтов на восстановление жизненно важной инфраструктуры Украины и 5 млн - на доставку украинского зерна в страны, которым угрожает голод.



Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times сказал, что Крым обязательно должен вернуться в состав Украины, но вопрос о методах остается открытым: если кто-то предложит способ, как вернуть Крым мирным путем, Украина готова его обсудить.